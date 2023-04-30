Президентські вибори в Туреччині, травень 2023 — що потрібно знати

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вітає присутніх під час засідання своєї правлячої партії. Фото: Presidential Press Office/REUTERS

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Вже у травні Туреччина обиратиме нового (або не зовсім нового) президента. Одним з очевидних фаворитів гонки стане Реджеп Ердоган. За даними експертів, головним його опонентом стане лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу.

Про політичні погляди, переваги та недоліки кожного з них пише професор політології Державного університет Сан-Дієго Ахмет Т. Куру. Оригінал опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

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На горизонті у Туреччини дві історичні події. 14 травня 2023 року виборці підуть на дільниці на президентські та парламентські вибори, а в жовтні країна святкуватиме сторіччя Республіки.

У 1923 році військовий лідер Мустафа Кемаль Ататюрк очолив заснування Турецької Республіки як світської і турецької націоналістичної держави, на відміну від її попередниці, Османської імперії, яка мала ісламські закони і була етнічно різноманітною.

З моменту приходу до влади в 2003 році президент Реджеп Таїп Ердоган кинув виклик спадщині Ататюрка. Ердоган був прем'єр-міністром з 2003 по 2014 рік, після чого став президентом — посада, яка була значною мірою символічною в Туреччині, доки низка конституційних поправок у 2017 році не зробила президента главою уряду.

За 20 років свого правління Ердоган намагався відродити османську епоху різними способами: від перетворення собору Святої Софії з музею на мечеть до шалено популярного історичного телесеріалу, що прославляє османів, який транслювався на державному телеканалі.

Як професор політології, я багато років аналізую турецьку політику. Майбутні вибори є справді історичними, оскільки виборці обиратимуть, чиєму баченню другого сторіччя Туреччини вони віддають перевагу — Ердогана чи Ататюрка.

Президентська гонка

У майбутніх президентських перегонах беруть участь чотири кандидати. Але соціологічні опитування свідчать, що це буде двобій між президентом Ердоганом і Кемалем Киличдароглу, лідером Республіканської народної партії (РНП), заснованої Ататюрком.

Ердоган прагне перемогти на виборах, щоб представити себе як засновника "нової Туреччини", де переважає популістський ісламізм. З іншого боку, Киличдароглу хоче відродити світське бачення Ататюрка, з певними демократичними змінами.

Ердоган і популістський ісламізм

У своє перше десятиліття при владі Ердоган отримав підтримку незадоволених істеблішментом Ататюрка. Серед них було багато курдів, представників етнічної меншини в Туреччині, які прагнуть культурного визнання і тому чинили опір турецькому націоналізму.

Він також заручився підтримкою гюленістів, послідовників проживаючого в США священнослужителя Фетхуллаха Ґюлена, який виступав за ісламізацію Туреччини, а також підтримкою ліберальних інтелектуалів, які хотіли зробити Туреччину членом Європейського Союзу.

До 2013 року цим групам вдалося послабити контроль ататюркістів над політикою та бюрократією. Потім старе суперництво між ними відродилося, і альянс розпався.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вітає своїх прихильників під час передвиборчого заходу. Фото: REUTERS

Ердоган встановив нове партнерство з деякими турецькими націоналістичними групами. Він повернувся до старої політики дискримінації курдів з боку турецької держави. Наприклад, Селахаттін Демірташ, колишній лідер прокурдської Народно-демократичної партії (НДП), перебуває у в'язниці вже понад шість років.

Ердоган також оголосив гюленістів, своїх колишніх головних союзників, терористами і ув'язнив понад 100 000 з них. Репресії посилилися після невдалої спроби державного перевороту в 2017 році, відповідальність за яку він поклав виключно на гюленістів.

Репресивне правління Ердогана також призвело до ув'язнення багатьох ліберальних інтелектуалів, що потішило його нових націоналістичних партнерів.

Цей нещодавній альянс з націоналістами, однак, не означає, що Ердоган перейшов до ататюркізму. Навпаки, він залучив націоналістів до свого популістського ісламістського режиму.

На майбутніх виборах до альянсу Ердогана входять його Партія справедливості та розвитку, Партія націоналістичної дії та дві менші націоналістичні та ісламістські партії. Усі чотири погодилися вивести Туреччину з міжнародного договору про запобігання насильству щодо жінок, який зазвичай називають Стамбульською конвенцією. Вони стверджували, що вона загрожує "сімейним цінностям".

Усі вони також підтримують державницький підхід до економіки через одноосібне правління Ердогана. І вони поділяють антизахідні настрої — від просування антизахідних теорій змови до пропозиції виходу Туреччини з НАТО.

Ататюркістська альтернатива

Як лідер Республіканської народної партії, Киличдароглу представляє ататюркістську альтернативу популістському ісламізму Ердогана.

Проте Киличдароглу був винятком серед ататюркістської еліти. Він народився в провінційному містечку Тунджелі, яке переважно населене алевітами — представниками мусульманської меншини, що історично зазнавала дискримінації з боку сунітської мусульманської більшості Туреччини.

На відміну від Ердогана, Киличдароглу захищає права жінок. Наприклад, він пообіцяв повернути Туреччину до Стамбульської конвенції в разі свого обрання. Єдина жінка-лідер політичної партії в Туреччині, Мерал Акшенер з націоналістичної Партії добра, є головним союзником Киличдароглу.

Кемаль Киличдароглу, голова головної опозиційної Республіканської народної партії Туреччини, позує для селфі під час відвідування мавзолею Мустафи Кемаля Ататюрка. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan

Як повідомляється, для нагляду за економікою Киличароглу придивляється до двох кандидатів — колишнього міністра економіки та професора фінансів Університету Пенсильванії. Обидва підтримують ліберальну ринкову політику, що свідчить про відхід від централізованих державних програм часів Ердогана.

Найбільш невідомим аспектом можливого президентства Киличдароглу є зовнішня політика і те, чи буде він зміцнювати зв'язки із Заходом, враховуючи широку популярність антизахідних настроїв у турецькому суспільстві.

Переваги та недоліки кандидатів

Обидва кандидати мають сильні та слабкі сторони перед президентськими перегонами.

Ердоган спиратиметься на аспекти авторитарної адміністрації, яку він побудував за останні два десятиліття. Його система включає розгалужену мережу патронату, майже абсолютний контроль над засобами масової інформації, агентство у справах релігії, яке керує 80 000 мечетей і обслуговує його політичний порядок денний, а також нав'язану лояльність у різних державних установах.

Але Ердоган також стикається з перешкодами, пов'язаними з його авторитарним стилем, зокрема, з великою кількістю незадоволених громадян, яких породило його 20-річне правління. За останні сім років понад 1,5 мільйона турецьких громадян були звинувачені в тероризмі.

Економічна криза, що триває, з рівнем інфляції понад 80%, є ще однією перешкодою для його переобрання. І його рейтинг може постраждати від наслідків нещодавнього землетрусу, який забрав життя понад 45 000 людей в Туреччині. Ця трагедія висвітлила катастрофічну дерегуляцію Ердоганом будівельної галузі та його неефективне реагування на надзвичайні ситуації.

Білборди із зображенням президента Туреччини Ердогана і гаслом "Для Туреччини століття; потрібний час, потрібна людина", Стамбул. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Тим часом, Киличдароглу, ймовірно, отримає значний відсоток голосів від турецьких націоналістів, а також підтримку партії Акшенер і більшу частину голосів курдів. Хоча прокурдська НДП підтримує його лише неявно — партія вирішила не висувати власного кандидата, що розділило б голоси опозиції, — колишній лідер НДП Демірташ, перебуваючи у в'язниці, відкрито підтримує його кандидатуру.

Головною слабкістю Киличдароглу є те, що він програв Ердогану багато виборів відтоді, як став лідером РНП у 2010 році. Більшість турецьких виборців — консервативні мусульмани, які, як правило, виступають проти напористої секуляристської політики РНП.

Щоб зменшити опозицію з боку консерваторів, Киличдароглу переглянув авторитарний секуляризм ататюркістів. Він заявив, що РНП не буде відновлювати заборону на носіння хусток в університетах і державних установах, а також попросив вибачення у студенток за попередню політику.

Киличдароглу також створив широкий альянс. Під його керівництвом РНП створила коаліцію з п'ятьма правими партіями, трьома з яких керують консерватори та ісламісти.

Крім того, Киличдароглу пообіцяв призначити віце-президентами двох популярних політиків, які можуть сподобатися консервативним виборцям — мера Стамбула Екрема Імамоглу та мера Анкари Мансура Яваша — у разі його обрання.

Глобальний вплив

Результат майбутніх президентських виборів визначить, чи залишиться Туреччина під владою популістського ісламістського режиму, чи повернеться на шлях світської модернізації та демократизації.

Це матиме міжнародні наслідки.

Перемога Ердогана сигналізуватиме про те, що глобальне зростання правих популістів все ще достатньо сильне, щоб домінувати в провідній країні з мусульманською більшістю.

Тим часом, перемога Киличдароглу може бути відсвяткована демократами по всьому світу як поразка популістського ісламістського лідера, незважаючи на його контроль над засобами масової інформації та державними установами.

Ахмет Т. Куру, професор політології, Державний університет Сан-Дієго