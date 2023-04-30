Президентские выборы в Турции, май 2023 — что нужно знать

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствует присутствующих во время заседания своей правящей партии. Фото: Presidential Press Office/REUTERS

Мария Кагал Редактор международного отдела

Уже в мае Турция будет выбирать нового (или не совсем нового) президента. Одним из очевидных фаворитов гонки станет Реджеп Эрдоган. По данным экспертов, главным его оппонентом будет лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.

О политических взглядах, преимуществах и недостатках каждого из них пишет профессор политологии Государственного университета Сан-Диего Ахмет Т. Куру. Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

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На горизонте у Турции два исторических события. 14 мая 2023 избиратели пойдут на участки на президентские и парламентские выборы, а в октябре страна будет праздновать столетие Республики.

В 1923 году военный лидер Мустафа Кемаль Ататюрк возглавил основание Турецкой Республики как светской и турецкой националистической державы, в отличие от ее предшественницы, Османской империи, которая имела исламские законы и была этнически разнообразной.

С момента прихода к власти в 2003 году президент Реджеп Тайип Эрдоган бросил вызов наследию Ататюрка. Эрдоган был премьер-министром с 2003 по 2014 год, после чего стал президентом — должность, которая была в значительной степени символической в Турции, пока ряд конституционных поправок в 2017 году не сделал президента главой правительства.

За 20 лет своего правления Эрдоган пытался возродить османскую эпоху разными способами: от превращения собора Святой Софии из музея в мечеть до безумно популярного исторического телесериала, прославляющего транслируемый на государственном телеканале османов.

Как профессор политологии я много лет анализирую турецкую политику. Будущие выборы действительно исторически, поскольку избиратели будут выбирать, чье видение второго столетия Турции они предпочитают — Эрдогана или Ататюрка.

Президентская гонка

В предстоящей президентской гонке принимают участие четыре кандидата. Но социологические опросы свидетельствуют, что это будет поединок между президентом Эрдоганом и Кемалем Кылычдароглу, лидером Республиканской народной партии (РНП), основанной Ататюрком.

Эрдоган стремится победить на выборах, чтобы представить себя как основателя "новой Турции", где преобладает популистский исламизм. С другой стороны, Кылычдароглу хочет возродить светское видение Ататюрка с определенными демократическими изменениями.

Эрдоган и популистский исламизм

В свое первое десятилетие у власти Эрдоган получил поддержку недовольных истеблишментом Ататюрка. Среди них было много курдов, представителей этнического меньшинства в Турции, которые стремятся к культурному признанию и потому сопротивлялись турецкому национализму.

Он также заручился поддержкой гюленистов, последователей проживающего в США священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, выступавшего за исламизацию Турции, а также поддержкой либеральных интеллектуалов, желающих сделать Турцию членом Европейского Союза.

К 2013 году этим группам удалось ослабить контроль ататюркистов над политикой и бюрократией. Затем старое соперничество между ними возродилось, и альянс распался.

Президент Турции Реджеп Эрдоган приветствует своих сторонников во время предвыборного мероприятия. Фото: REUTERS

Эрдоган установил новое партнерство с некоторыми турецкими националистическими группами. Он вернулся к старой политике дискриминации курдов со стороны турецкого государства. К примеру, Селахаттин Демирташ, бывший лидер прокурдской Народно-демократической партии (НДП), находится в тюрьме уже более шести лет.

Эрдоган также объявил гюленистов, своих бывших главных союзников, террористами и заключил в тюрьму более 100 000 из них. Репрессии усилились после неудачной попытки государственного переворота в 2017 году, ответственность за которую он возложил исключительно на гюленистов.

Репрессивное правление Эрдогана также привело к заключению многих либеральных интеллектуалов, что обрадовало его новых националистических партнеров.

Этот недавний альянс с националистами, однако, не означает, что Эрдоган перешел к ататюркизму. Напротив, он привлек националистов в свой популистский исламистский режим.

На предстоящих выборах в союз Эрдогана входят его Партия справедливости и развития, Партия националистического действия и две меньшие националистические и исламистские партии. Все четыре согласились вывести Турцию из международного договора о предотвращении насилия в отношении женщин, который обычно называют Стамбульской конвенцией. Они утверждали, что она угрожает "семейным ценностям".

Все они также поддерживают государственный подход к экономике через единоличное правление Эрдогана. И они разделяют антизападные настроения – от продвижения антизападных теорий сговора до предложения по выходу Турции из НАТО.

Ататюркистская альтернатива

Как лидер Республиканской народной партии, Кылычдароглу представляет ататюркистскую альтернативу популистскому исламизму Эрдогана.

Однако Кылычдароглу был исключением среди ататюркистской элиты. Он родился в провинциальном городке Тунджели, преимущественно населенном алевитами — представителями мусульманского меньшинства, которое исторически подвергалось дискриминации со стороны суннитского мусульманского большинства Турции.

В отличие от Эрдогана, Кылычдароглу защищает права женщин. К примеру, он пообещал вернуть Турцию в Стамбульскую конвенцию в случае своего избрания. Единственная женщина-лидер политической партии в Турции, Мерал Акшенер из националистической Партии добра, является главным союзником Кылычдароглу.

Кемаль Кылычдароглу, глава главной оппозиционной Республиканской народной партии Турции, позирует для селфи во время помещения мавзолея Мустафы Кемаля Ататюрка. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan

Как сообщается, для надзора за экономикой Кылычароглу присматривается к двум кандидатам — бывшему министру экономики и профессору финансов Университета Пенсильвании. Оба поддерживают либеральную рыночную политику, свидетельствующую об уходе от централизованных государственных программ времен Эрдогана.

Наиболее неизвестным аспектом возможного президентства Кылычдароглу является внешняя политика и то, будет ли он укреплять связи с Западом, учитывая широкую популярность антизападных настроений в турецком обществе.

Преимущества и недостатки кандидатов

Оба кандидата имеют сильные и слабые стороны перед президентской гонкой.

Эрдоган будет опираться на аспекты авторитарной администрации, построенной им за последние два десятилетия. Его система включает разветвленную сеть патроната, почти абсолютный контроль над средствами массовой информации, агентство по делам религии, которое управляет 80 000 мечетей и обслуживает его политическую повестку дня, а также навязанную лояльность в различных государственных учреждениях.

Но Эрдоган также сталкивается с препятствиями, связанными с его авторитарным стилем, в частности, с большим количеством недовольных граждан, породивших его 20-летнее правление. За последние семь лет более 1,5 миллионов турецких граждан были обвинены в терроризме.

Продолжающийся экономический кризис с уровнем инфляции более 80% является еще одним препятствием для его переизбрания. И его рейтинг может пострадать от последствий недавнего землетрясения, унесшего жизни более 45 000 человек в Турции. Эта трагедия осветила катастрофическую дерегуляцию Эрдоганом строительной отрасли и ее неэффективное реагирование на чрезвычайные ситуации.

Билборды с изображениями президента Турции Эрдогана со слоганом "Для Турции столетия; нужное время, нужный человек", Стамбул. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Тем временем Кылычдароглу, вероятно, получит значительный процент голосов от турецких националистов, а также поддержку партии Акшенер и большую часть голосов курдов. Хотя прокурдская НДП поддерживает его лишь неявно — партия решила не выдвигать собственного кандидата, разделяющего голоса оппозиции, — бывший лидер НДП Демирташ, находясь в тюрьме, открыто поддерживает его кандидатуру.

Главной слабостью Кылычдароглу является то, что он проиграл Эрдогану много выборов с тех пор, как стал лидером РНП в 2010 году. Большинство турецких избирателей — консервативные мусульмане, которые, как правило, выступают против напористой секуляристской политики РНП.

Чтобы уменьшить оппозицию со стороны консерваторов, Кылычдароглу посмотрел авторитарный секуляризм ататюркистов. Он заявил, что РНП не будет восстанавливать запрет на ношение платков в университетах и государственных учреждениях, а также принес извинения студенткам за предыдущую политику.

Кылычдароглу также создал широкий альянс. Под его руководством РНП создала коалицию с пятью правыми партиями, тремя из которых руководят консерваторы и исламисты.

Кроме того, Кылычдароглу пообещал назначить вице-президентами двух популярных политиков, которые могут понравиться консервативным избирателям — мэру Стамбула Экрему Имамоглу и мэру Анкары Мансура Яваша — в случае его избрания.

Глобальное влияние

Результат предстоящих президентских выборов определит, останется ли Турция под властью популистского исламистского режима или вернется на путь светской модернизации и демократизации.

Это будет иметь международные последствия.

Победа Эрдогана будет сигнализировать о том, что глобальный рост правых популистов все еще достаточно силен, чтобы доминировать в ведущей стране с мусульманским большинством.

Тем временем победа Кылычдароглу может быть отпразднована демократами по всему миру как поражение популистского исламистского лидера, несмотря на его контроль над средствами массовой информации и государственными учреждениями.

Ахмет Т. Куру, профессор политологии, Государственный университет Сан-Диего