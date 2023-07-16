Майбутнє України в НАТО, — Салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Майбутнє України однозначно у НАТО і це не обговорюється. Це те, що тепер зобов'язалися робити всі 31 союзник.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CBS News.

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Салліван сказав, що США мають намір забезпечити Україні необхідну підтримку протягом усього часу, який знадобиться для цього.

"І це послання, яке прозвучало на саміті НАТО. І, нарешті, так, ми дуже просто сказали в НАТО, що майбутнє України - в НАТО. Ми це мали на увазі. Це не підлягає обговоренню. Це те, що тепер зобов'язалися робити всі 31 союзник", — наголосив радник американського президента.

Він також додав, що США і надалі будуть чинити економічний тиск на Росію пакетами санкцій, послаблюючи оборонно-промислову базу Росії, послаблюючи її здатність виробляти передові технології.

Нагадаємо, нещодавно колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав якнайшвидше прийняти Україну до НАТО.