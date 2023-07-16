Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Будущее Украины в НАТО, — Салливан arrow

Будущее Украины в НАТО, — Салливан

16 июля 2023 22:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Будущее Украины в НАТО, — Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Будущее Украины однозначно у НАТО и это не обсуждается. Это то, что теперь обязались делать все 31 союзник.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News.

Читайте также:

Будущее Украины в НАТО

Салливан сказал, что США намерены обеспечить Украине необходимую поддержку в течение всего времени, которое потребуется для этого.

"И это послание, прозвучавшее на саммите НАТО. И, наконец, да, мы очень просто сказали в НАТО, что будущее Украины — в НАТО. Мы это имели в виду. Это не подлежит обсуждению. Это то, что теперь обязались делать все 31 союзник", — подчеркнул советник американского президента.

Он также добавил, что США и дальше будут оказывать экономическое давление на Россию пакетами санкций, ослабляя оборонно-промышленную базу России, ослабляя ее способность производить передовые технологии.

Напомним, недавно бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал как можно быстрее принять Украину в НАТО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз