Будущее Украины в НАТО, — Салливан

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Будущее Украины однозначно у НАТО и это не обсуждается. Это то, что теперь обязались делать все 31 союзник.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News.

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Салливан сказал, что США намерены обеспечить Украине необходимую поддержку в течение всего времени, которое потребуется для этого.

"И это послание, прозвучавшее на саммите НАТО. И, наконец, да, мы очень просто сказали в НАТО, что будущее Украины — в НАТО. Мы это имели в виду. Это не подлежит обсуждению. Это то, что теперь обязались делать все 31 союзник", — подчеркнул советник американского президента.

Он также добавил, что США и дальше будут оказывать экономическое давление на Россию пакетами санкций, ослабляя оборонно-промышленную базу России, ослабляя ее способность производить передовые технологии.

Напомним, недавно бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал как можно быстрее принять Украину в НАТО.