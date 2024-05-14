Новий міністр оборони РФ - що відомо про Андрія Бєлоусова

Новий міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов. Фото:kremlin.ru

Російськи лідер Володимир Путін вирішив призначити економіста Андрія Бєлоусова очільником Міністерства оборони РФ. Це ознака грандіозних намірів. Із 2012-го року міністром оборони РФ був Сергій Шойгу.

Про це пише видання Bloomberg у понеділок, 13 травня.

Читайте також:

Бєлоусов відданий Путіну

Відомо, що Путін мав теплі особисті стосунки з колишнім міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Та очільник Кремля остаточно втратив віру щодо здатності Міністерства оборони вести війну на тлі шаленої корупції і перевів Шойгу на нову посаду секретаря Ради безпеки. Новим керівником Міноборони призначили Андрія Бєлоусова, який має пристрасть до СРСР і Путіна.

"Вчений економіст і технократ Андрій Бєлоусов вірить у володіння авторитетом держави для досягнення політичних цілей і занурений у традиції Радянського Союзу. Він без вагань погодився зайняти нову посаду, тому що розглядає Путіна не просто як президента, а як глобальну фігуру, яка змінює хід світової історії, сказав один із людей", — пише видання Bloomberg.

Бєлоусов — економіст-вчений без військового досвіду

Бєлоусов вважається політичним одинаком, не пов’язаним із жодною конкретною групою чиновників у оточенні Путіна, і є фігурою, незаплямованою корупційними скандалами.

За словами співробітника берлінського дослідницького центру SWP Миколи Петрова, відсутність у нього військового досвіду означає, що вище командування армією на чолі з начальником Генерального штабу Валерієм Герасимовим матиме більшу свободу ведення війни.

"Це також означає, що Путін може розраховувати на зниження корупції та краще функціонування забезпечення армії та військово-цивільної сфери", — зазначив Петров.

Голова Московського Центру постіндустріальних досліджень Владислав Іноземцев додав, що вибір Путіним Бєлоусова означає, що війна стала фактом повсякденного життя в Росії. А завдання Бєлоусова — збільшити армію, не руйнуючи економіку

Російський диктатор вибрав Бєлоусова, бо "війну треба вести з холодною головою"

Путін вибрав особисто Бєлоусова, оскільки "війну треба вести з холодною головою", стверджує близька до Кремля людина, яка побажала не називати себе під час обговорення кадрових питань.

"Бєлоусов призначений для того, щоб виправити ситуацію, яку Шойгу не зміг виправити, забезпечивши армії все необхідне на полі бою. Однак він більше відомий тим, що розробляє політику, ніж практичним керівництвом чи стратегією виконання", — сказав керівник Московського аналітичного центру "Центр аналізу стратегій і технологій" Руслан Пухов.

Раніше ми вже писали про те, хто такий Андрій Бєлоусов, який замінить Шойгу на посаді очільника Міноборони РФ, і чого чекати Україні від цього призначення на театрі воєнних дій.

Нагадаємо, що призначення на посаду міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова може свідчити про те, що принаймні у короткостроковій перспективі Росія не планує сідати за стіл переговорів.