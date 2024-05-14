Новый министр обороны РФ – что известно об Андрее Белоусове

Новый министр обороны России Андрей Белоусов. Фото:kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин решил назначить экономиста Андрея Белоусова главой Министерства обороны РФ. Это признак грандиозных побуждений. С 2012 года министром обороны РФ был Сергей Шойгу.

Об этом пишет издание Bloomberg в понедельник, 13 мая.

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Белоусов предан Путину

Известно, что у Путина были теплые личные отношения с бывшим министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Но глава Кремля окончательно утратил веру в способность Министерства обороны вести войну на фоне безумной коррупции и перевел Шойгу на новую должность секретаря Совбеза. Новым руководителем Минобороны назначили Андрея Белоусова, имеющего страсть к СССР и Путину.

"Ученый экономист и технократ Андрей Белоусов верит во владение авторитетом государства для достижения политических целей и погружен в традиции Советского Союза. Он без колебаний согласился занять новую должность, потому что рассматривает Путина не просто как президента, а как глобальную фигуру, меняющую ход мировой истории, сказал один из людей", — пишет издание Bloomberg.

Белоусов — экономист-ученый без военного опыта

Белоусов считается политической одиночкой, не связанной ни с одной конкретной группой чиновников в окружении Путина, и является фигурой, незапятнанной коррупционными скандалами.

По словам сотрудника берлинского исследовательского центра SWP Николая Петрова, отсутствие у него военного опыта означает, что высшее командование армией во главе с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым будет иметь большую свободу ведения войны.

"Это также означает, что Путин может рассчитывать на снижение коррупции и лучшее функционирование обеспечения армии и военно-гражданской сферы", — отметил Петров.

Глава Московского Центра постиндустриальных исследований Владислав Иноземцев добавил, что выбор Путиным Белоусова означает, что война стала фактом повседневной жизни в России. А задача Белоусова — увеличить армию, не разрушая экономику.

Российский диктатор выбрал Белоусова, потому что "войну нужно вести с холодной головой"

Путин выбрал лично Белоусова, поскольку "войну нужно вести с холодной головой", утверждает близкий к Кремлю человек, пожелавший не называть себя во время обсуждения кадровых вопросов.

"Белоусов предназначен для того, чтобы исправить ситуацию, которую Шойгу не смог исправить, обеспечив армии все необходимое на поле боя. Однако он больше известен тем, что разрабатывает политику, чем практическим руководством или стратегией выполнения" , — сказал руководитель Московского аналитического центра "Центр анализа стратегий и технологий" Руслан Пухов.

Ранее мы уже писали о том, кто такой Андрей Белоусов, который заменит Шойгу в должности главы Минобороны РФ, и чего ждать Украине от этого назначения в театре военных действий.

Напомним, что назначение на должность министра обороны РФ Андрея Белоусова может свидетельствовать о том, что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе Россия не планирует садиться за стол переговоров.