Маєтки російської еліти на Лазурному березі: якою нерухомістю володіють багатії РФ

Вілла мільярдера Сулеймана Керімова півострові Кап д'Антіб. Фото: скріншот з відео

Російські олігархи й мільярдери мають низку вілл на Лазурному узбережжі на півдні Франції. Проте після повномасштабного вторгнення РФ вони більше не можуть відвідувати країни Європейського Союзу через санкції, а їхні маєтки здебільшого перебувають під арештом.

Про це стало відомо з розслідування "Української правди" про маєтки російської еліти на Лазурному березі.

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Журналісти знайшли маєтки російської еліти на "лазурці" — у містах Сен-Тропе, Канни, Антіб, Ніцца — і змогли зняти їх із дрона.

Зокрема, це вілли багатіїв або пов'язаних із ними осіб: Романа Абрамовича, Сулеймана Керімова, Олександра Несіса, Михайла Маслова, Андрія Мельниченка, Володимира Чорнухіна, Олега Дерипаски, Ільдара Юнусова (батька репера Тімоті), Геннадія Тимченка, Ігоря Худокормова, Вадима Мошковича, Леоніда Федуна, Сергія та Миколи Саркісових.

Якими нерухомостями володіють російські мільярдери

На півострові Кап д'Антіб на Лазурному березі розташований палац "Château de la Croë" олігарха Романа Абрамовича. Там глушиться сигнал дрона.

Сусідом Абрамовича є Сулейман Керімов — член Ради федерації Федеральних зборів Росії, колишній депутат Держдуми й один із найбагатших людей РФ. Вілла Керімова стоїть порожня, як і ще одна вілла, що належить його оточенню.

Взагалі у власності оточення Керімова на Антібі — чотири вілли. Кілька компаній-власників вілл нині оформлені на дочку Керімова — Гульнару. На відміну від батька та брата Саїда, Гульнара не перебуває під санкціями ЄС.

Розташована на узбережжі і Villa du Golfe мільярдера Олександра Несіса. Несіс входить у сотню найбагатших людей Росії, його компанія — одна з найбільших у Росії і світі з видобутку золота та срібла.

Також журналісти знайшли віллу Михайла Маслова. Таке ж ім’я — у заступника генерального директора з розвитку бізнесу компанії "Газпромнєфть-центр". Маєток наразі оформлено на дружину та сина, а їхня компанія має назву "Datcha".

На Антібах мають помешкання і олігарх Андрій Мельниченко, і Володимир Чорнухін – ексголова "Внєшекономбанка" та колишній партнер олігарха Олега Дерипаски

До маєтку самого Олега Дерипаски в Сен-Тропе — їхати годину. Записана вона на матір олігарха та сина її брата Олексія Єзубова. Єзубов-старший — депутат Держдуми РФ та перебуває в санкційному списку ЄС.

Сусідом Дерипаски по Сен-Тропе є Ільдар Юнусов — батько російського репера Тіматі (Тімура Юнусова), який давно виступає пропагандистом режиму Володимира Путіна.

У передмісті Сен-Тропе, містечку Сан-Рафаель, є віла, пов’язана в Геннадієм Тимченком – одного з найближчих друзів Путіна та його гаманця. Цю віллу перереєстрували на Аллу Рудьковську після того, як у 2014 році Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального повідомив про неї. Над цим маєтком по дрону журналістів відкрили вогонь.

По сусідству розташована вілла родини російського "цукрового короля" Ігоря Худокормова, який може бути опосередковано пов'язаний із сином Миколи Патрушева – секретаря Радбезу РФ та одного з ідеологів повномасштабного наступу Росії на Україну.

Інший цукровий мільярдер Вадим Мошкович, за даними французьких реєстрів, має угіддя у передмісті Ніцци.

На мисі Кап-Феррарозташована вілла родини Леоніда Федуна – акціонера та колишнього віцепрезидента найбільшої нафтової компанії Росії "Лукойл".

На узбережжі розташований і палац "Château Malet", що перебуває у власності братів Сергія та Миколи Саркісових. Родина Саркісових входить у ТОП 10 найбагатших родин Росії, а страховий холдинг Саркісових РЕСО входить у п’ятірку найбільших страхових компанії РФ.

На мисі Кап-Мартен можна побачити Villa del Mare — зараз вона називається Villa Maria Irina. Раніше ця вілла належала диктатору Конго Мобуту Сесе Секо, а згодом перейшла у власність різних "кремлівських гаманців", зокрема, пов'язаних із "Газпромом".

Колись ЗМІ писали, що на цій віллі бачили неофіційну дружину Путіна Аліну Кабаєва. Зараз вілла значиться за Самвелом Карапетяном — російсько-вірменському мільярдеру, власнику "Tashir Group".

Нагадаємо, за рік великої війни Росії проти України 23 російські мільярдери, які входили до 500 найбагатших людей світу втратили 67 мільярдів доларів або 20% від своїх сукупних статків.

Найбільше втратив Олексій Мордашов, основний власник ПАТ "Северсталь", одного з найбільших виробників сталі в Росії. З моменту вторгнення РФ в Україну його статки скоротились на 6,7 млрд доларів. З оцінкою в 19,8 млрд доларів він все ще залишається четвертою найбагатшою людиною у Росії.