Имения российской элиты на Лазурном берегу: какой недвижимостью владеют богачи РФ
Российские олигархи и миллиардеры имеют ряд вилл на Лазурном побережье на юге Франции. Однако после полномасштабного вторжения РФ они больше не могут посещать страны Европейского Союза из-за санкций, а их поместья в основном находятся под арестом.
Об этом стало известно из расследования "Украинской правды" об имениях российской элиты на Лазурном берегу.
Чьи виллы нашли на Лазурном берегу
Журналисты нашли имения российской элиты на "лазурке" — в городах Сен-Тропе, Канны, Антиб, Ницца — и смогли снять их с дрона.
В частности, это виллы богачей или связанных с ними лиц: Романа Абрамовича, Сулеймана Керимова, Александра Несиса, Михаила Маслова, Андрея Мельниченко, Владимира Чернухина, Олега Дерипаски, Ильдара Юнусова (отца рэпера Тимоти), Геннадия Тимченко, Игоря Худодо, Леонида Федуна, Сергея и Николая Саркисовых
Какими недвижимостью владеют российские миллиардеры
На полуострове Кап д'Антиб на Лазурном берегу расположен дворец Château de la Croë олигарха Романа Абрамовича. Там глушится сигнал дрона.
Сосед Абрамовича — Сулейман Керимов — член Совета федерации Федерального собрания России, бывший депутат Госдумы и один из богатейших людей РФ. Вилла Керимова стоит пуста, как и еще одна вилла, принадлежащая его окружению.
Вообще в собственности окружения Керимова на Антибе четыре виллы. Несколько компаний-владельцев вилл сейчас оформлены на дочь Керимова — Гульнару. В отличие от отца и брата Саида Гульнара не находится под санкциями ЕС.
Расположена на побережье и Villa du Golfe миллиардера Александра Несиса. Нессис входит в сотню самых богатых людей России, его компания — одна из самых больших в России и мире по добыче золота и серебра.
Также журналисты нашли виллу Михаила Маслова. Такое же имя — у заместителя генерального директора по развитию бизнеса компании "Газпромнефть-центр". Поместье оформлено на жену и сына, а их компания называется "Datcha".
На Антибах есть и олигарх Андрей Мельниченко, и Владимир Чернухин — экспредседатель "Внешэкономбанка" и бывший партнер олигарха Олега Дерипаски
В имение самого Олега Дерипаски в Сен-Тропе — ехать час. Она записана на мать олигарха и сына ее брата Алексея Иезубова. Иезубов-старший — депутат Госдумы РФ и находится в санкционном списке ЕС.
Соседом Дерипаски по Сен-Тропе является Ильдар Юнусов — отец российского рэпера Тимати (Тимура Юнусова), давно выступающий пропагандистом режима Владимира Путина.
В пригороде Сен-Тропе, городке Сан-Рафаэль, есть вилла, связанная с Геннадием Тимченко — одного из ближайших друзей Путина и его кошелька. Эту виллу перерегистрировали на Аллу Рудьковскую после того, как в 2014 году Фонд борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил о ней. Над этим поместьем по дрону журналистов открыли огонь.
По соседству находится вилла семьи российского "сахарного короля" Игоря Худокормова, который может быть косвенно связан с сыном Николая Патрушева — секретаря Совбеза РФ и одного из идеологов полномасштабного наступления России на Украину.
Другой сахарный миллиардер Вадим Мошкович, по данным французских реестров, имеет угодья в пригороде Ниццы.
На мысе Кап-Ферра расположена вилла семьи Леонида Федуна — акционера и бывшего вице-президента крупнейшей нефтяной компании России "ЛУКойл".
На побережье расположен и дворец Château Malet, который находится в собственности братьев Сергея и Николая Саркисовых. Семья Саркисовых входит в ТОП 10 самых богатых семей России, а страховой холдинг Саркисовых РЕСО входит в пятерку крупнейших страховых компаний РФ.
На мысе Кап-Мартен можно увидеть Villa del Mare – сейчас она называется Villa Maria Irina. Ранее эта вилла принадлежала диктатору Конго Мобуту Сесе Секо, а затем перешла в собственность различных "кремлевских кошельков", в частности, связанных с "Газпромом".
Когда СМИ писали, что на этой вилле видели неофициальную жену Путина Алину Кабаева. Сейчас вилла значится за Самвелом Карапетяном — российско-армянскому миллиардеру, владельцу Tashir Group.
Напомним, за год великой войны России против Украины 23 российских миллиардера, входивших в 500 самых богатых людей мира, потеряли 67 миллиардов долларов или 20% от своего совокупного состояния.
Больше потерял Алексей Мордашов, основной владелец ПАО "Северсталь", одного из крупнейших производителей стали в России. С момента вторжения РФ в Украину его состояние сократилось на 6,7 млрд долларов. С отметкой в 19,8 млрд долларов он все еще остается четвертым самым богатым человеком в России.