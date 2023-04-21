Имения российской элиты на Лазурном берегу: какой недвижимостью владеют богачи РФ

Вилла миллиардера Сулеймана Керимова на полуострове Кап д'Антиб. Фото: скриншот с видео

Российские олигархи и миллиардеры имеют ряд вилл на Лазурном побережье на юге Франции. Однако после полномасштабного вторжения РФ они больше не могут посещать страны Европейского Союза из-за санкций, а их поместья в основном находятся под арестом.

Об этом стало известно из расследования "Украинской правды" об имениях российской элиты на Лазурном берегу.

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Журналисты нашли имения российской элиты на "лазурке" — в городах Сен-Тропе, Канны, Антиб, Ницца — и смогли снять их с дрона.

В частности, это виллы богачей или связанных с ними лиц: Романа Абрамовича, Сулеймана Керимова, Александра Несиса, Михаила Маслова, Андрея Мельниченко, Владимира Чернухина, Олега Дерипаски, Ильдара Юнусова (отца рэпера Тимоти), Геннадия Тимченко, Игоря Худодо, Леонида Федуна, Сергея и Николая Саркисовых

Какими недвижимостью владеют российские миллиардеры

На полуострове Кап д'Антиб на Лазурном берегу расположен дворец Château de la Croë олигарха Романа Абрамовича. Там глушится сигнал дрона.

Сосед Абрамовича — Сулейман Керимов — член Совета федерации Федерального собрания России, бывший депутат Госдумы и один из богатейших людей РФ. Вилла Керимова стоит пуста, как и еще одна вилла, принадлежащая его окружению.

Вообще в собственности окружения Керимова на Антибе четыре виллы. Несколько компаний-владельцев вилл сейчас оформлены на дочь Керимова — Гульнару. В отличие от отца и брата Саида Гульнара не находится под санкциями ЕС.

Расположена на побережье и Villa du Golfe миллиардера Александра Несиса. Нессис входит в сотню самых богатых людей России, его компания — одна из самых больших в России и мире по добыче золота и серебра.

Также журналисты нашли виллу Михаила Маслова. Такое же имя — у заместителя генерального директора по развитию бизнеса компании "Газпромнефть-центр". Поместье оформлено на жену и сына, а их компания называется "Datcha".

На Антибах есть и олигарх Андрей Мельниченко, и Владимир Чернухин — экспредседатель "Внешэкономбанка" и бывший партнер олигарха Олега Дерипаски

В имение самого Олега Дерипаски в Сен-Тропе — ехать час. Она записана на мать олигарха и сына ее брата Алексея Иезубова. Иезубов-старший — депутат Госдумы РФ и находится в санкционном списке ЕС.

Соседом Дерипаски по Сен-Тропе является Ильдар Юнусов — отец российского рэпера Тимати (Тимура Юнусова), давно выступающий пропагандистом режима Владимира Путина.

В пригороде Сен-Тропе, городке Сан-Рафаэль, есть вилла, связанная с Геннадием Тимченко — одного из ближайших друзей Путина и его кошелька. Эту виллу перерегистрировали на Аллу Рудьковскую после того, как в 2014 году Фонд борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил о ней. Над этим поместьем по дрону журналистов открыли огонь.

По соседству находится вилла семьи российского "сахарного короля" Игоря Худокормова, который может быть косвенно связан с сыном Николая Патрушева — секретаря Совбеза РФ и одного из идеологов полномасштабного наступления России на Украину.

Другой сахарный миллиардер Вадим Мошкович, по данным французских реестров, имеет угодья в пригороде Ниццы.

На мысе Кап-Ферра расположена вилла семьи Леонида Федуна — акционера и бывшего вице-президента крупнейшей нефтяной компании России "ЛУКойл".

На побережье расположен и дворец Château Malet, который находится в собственности братьев Сергея и Николая Саркисовых. Семья Саркисовых входит в ТОП 10 самых богатых семей России, а страховой холдинг Саркисовых РЕСО входит в пятерку крупнейших страховых компаний РФ.

На мысе Кап-Мартен можно увидеть Villa del Mare – сейчас она называется Villa Maria Irina. Ранее эта вилла принадлежала диктатору Конго Мобуту Сесе Секо, а затем перешла в собственность различных "кремлевских кошельков", в частности, связанных с "Газпромом".

Когда СМИ писали, что на этой вилле видели неофициальную жену Путина Алину Кабаева. Сейчас вилла значится за Самвелом Карапетяном — российско-армянскому миллиардеру, владельцу Tashir Group.

Напомним, за год великой войны России против Украины 23 российских миллиардера, входивших в 500 самых богатых людей мира, потеряли 67 миллиардов долларов или 20% от своего совокупного состояния.

Больше потерял Алексей Мордашов, основной владелец ПАО "Северсталь", одного из крупнейших производителей стали в России. С момента вторжения РФ в Украину его состояние сократилось на 6,7 млрд долларов. С отметкой в 19,8 млрд долларов он все еще остается четвертым самым богатым человеком в России.