Майя Санду звинуватила Росію у втручанні в майбутні регіональні вибори в Молдові
Президентка Молдови звинуватила Росію у втручанні у внутрішні справи Молдови, особливо у зв'язку з виборами, що відбудуться цими вихідними в регіоні Гагаузія. За її словами, багато з кандидатів у Гагаузії є російськими агентами.
Про це повідомляє видання REUTERS.
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Цього тижня Молдова заборонила російській регіональній делегації відвідати напівавтономний проросійський регіон Гагаузія, де в неділю обиратимуть главу уряду.
Очолював цю делегацію губернатор російського регіону Татарстан Рустам Мінніханов, проте він був змушений повернутися назад через відмову молдовської влади у в'їзді до Кишинева.
"Ми бачимо відкрите втручання. Мінніханов прямував до Гагаузії, щоб підтримати одного з кандидатів на виборах, — сказала Санду в телевізійному коментарі. — На жаль, багато кандидатів там є агентами Росії, а не політиками, які хочуть працювати на благо гагаузького народу".
Москва заперечує втручання у справи Молдови. Російська сторона не відреагувала на звинувачення Санду у тому, що кандидати є агентами.
А у вівторок Росія заявила, що висилає молдовського дипломата у відповідь на висилку минулого тижня російського дипломата в Молдові.
Нагадаємо, у лідера проросійської партії "Шор" у Молдові відібрали депутатський мандат.