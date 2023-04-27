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Майя Санду звинуватила Росію у втручанні в майбутні регіональні вибори в Молдові

27 квітня 2023 16:38
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Майя Санду звинуватила Росію у втручанні в майбутні регіональні вибори в Молдові
Президентка Молдови Майя Санду засудила Росію під час пресконференції у Празі. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Президентка Молдови звинуватила Росію у втручанні у внутрішні справи Молдови, особливо у зв'язку з виборами, що відбудуться цими вихідними в регіоні Гагаузія. За її словами, багато з кандидатів у Гагаузії є російськими агентами.

Про це повідомляє видання REUTERS.

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Деталі

Цього тижня Молдова заборонила російській регіональній делегації відвідати напівавтономний проросійський регіон Гагаузія, де в неділю обиратимуть главу уряду.

Очолював цю делегацію губернатор російського регіону Татарстан Рустам Мінніханов, проте він був змушений повернутися назад через відмову молдовської влади у в'їзді до Кишинева.

"Ми бачимо відкрите втручання. Мінніханов прямував до Гагаузії, щоб підтримати одного з кандидатів на виборах, — сказала Санду в телевізійному коментарі. — На жаль, багато кандидатів там є агентами Росії, а не політиками, які хочуть працювати на благо гагаузького народу".

Москва заперечує втручання у справи Молдови. Російська сторона не відреагувала на звинувачення Санду у тому, що кандидати є агентами.

А у вівторок Росія заявила, що висилає молдовського дипломата у відповідь на висилку минулого тижня російського дипломата в Молдові.

Нагадаємо, у лідера проросійської партії "Шор" у Молдові відібрали депутатський мандат.

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