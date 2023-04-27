Майя Санду обвинила Россию во вмешательстве в предстоящие региональные выборы в Молдове
Президент Молдовы обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела Молдовы, особенно в связи с выборами, которые состоятся в эти выходные в регионе Гагаузия. По ее словам, многие кандидаты в Гагаузии являются российскими агентами.
Об этом сообщает издание REUTERS .
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На этой неделе Молдова запретила российской региональной делегации посетить полуавтономный пророссийский регион Гагаузия, где в воскресенье будет избран глава правительства.
Возглавлял эту делегацию губернатор российского региона Татарстан Рустам Минниханов, однако он был вынужден вернуться назад из-за отказа молдавских властей во въезде в Кишинев.
"Мы видим открытое вмешательство. Минниханов направлялся в Гагаузию, чтобы поддержать одного из кандидатов на выборах, — сказала Санду в телевизионном комментарии. — К сожалению, многие кандидаты там являются агентами России, а не политиками, которые хотят работать во благо гагаузского народа".
Москва отрицает вмешательство в дела Молдавии. Российская сторона не отреагировала на обвинение Санду в том, что кандидаты являются агентами.
А во вторник Россия заявила, что высылает молдавского дипломата в ответ на высылку на прошлой неделе российского дипломата в Молдове.
Напомним, у лидера пророссийской партии "Шор" в Молдавии отобрали депутатский мандат.