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Майя Санду обвинила Россию во вмешательстве в предстоящие региональные выборы в Молдове

27 апреля 2023 16:38
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Майя Санду обвинила Россию во вмешательстве в предстоящие региональные выборы в Молдове
Президент Молдовы Майя Санду осудила Россию во время пресс-конференции в Праге. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Президент Молдовы обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела Молдовы, особенно в связи с выборами, которые состоятся в эти выходные в регионе Гагаузия. По ее словам, многие кандидаты в Гагаузии являются российскими агентами.

Об этом сообщает издание REUTERS .

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На этой неделе Молдова запретила российской региональной делегации посетить полуавтономный пророссийский регион Гагаузия, где в воскресенье будет избран глава правительства.

Возглавлял эту делегацию губернатор российского региона Татарстан Рустам Минниханов, однако он был вынужден вернуться назад из-за отказа молдавских властей во въезде в Кишинев.

"Мы видим открытое вмешательство. Минниханов направлялся в Гагаузию, чтобы поддержать одного из кандидатов на выборах, — сказала Санду в телевизионном комментарии. — К сожалению, многие кандидаты там являются агентами России, а не политиками, которые хотят работать во благо гагаузского народа".

Москва отрицает вмешательство в дела Молдавии. Российская сторона не отреагировала на обвинение Санду в том, что кандидаты являются агентами.

А во вторник Россия заявила, что высылает молдавского дипломата в ответ на высылку на прошлой неделе российского дипломата в Молдове.

Напомним, у лидера пророссийской партии "Шор" в Молдавии отобрали депутатский мандат.

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