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Майстер брехні: як Джованні Вільотто вдалося одружитися з 105 жінками і встановити світовий рекорд

8 квітня 2023 17:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Шлюбні афери
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Джованні Вільотто став володарем рекорду за кількістю двоєженств , одружившись з 104 або 105 жінками з 1949 по 1981 роки. Жодна з його дружин не знала про інших, тому що він використовував різні підроблені імена при кожному шлюбі.

Про це пише guinnessworldrecords.

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Вільотто часто зустрічав своїх жертв на блошиних ринках і пропонував їм відразу після першого побачення. Після весілля він зникав разом із грошима та майном своєї нової дружини, сказавши їм, що живе далеко і попросивши зібрати речі, щоб приєднатися до нього.

Однак насправді він продавав викрадене майно на блошиних ринках, одночасно шукаючи нових потенційних жертв. Владі було відомо про багато звітів про його злочинну діяльність, але йому вдавалося уникати покарання.

Однак його передостання жертва, Шерон Кларк, вирішила сама знайти його та вистежила його у Флориді. Там він був заарештований і звинувачений у двоєженстві та шахрайстві у зв'язку з шлюбом, укладеним з Енн Гардінер у листопаді 1981 року, коли він ще був одружений з Шерон Кларк. Він був визнаний винним і засуджений до тюремного ув'язнення.

Історія Джованні Вільотто є дивовижним прикладом того, наскільки далеко може зайти людська жорстокість та хитрість у пошуках зиску. Вона також наголошує на важливості ретельної перевірки фактів та справжності особистості при укладенні шлюбу та при зустрічі з незнайомими людьми.

Нагадаємо, що харків'янин організував злочинну схему з виманювання грошей. З охочих незаконно виїхати за межі України збирати кошти, а потім залишали з носом посеред дороги.

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