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Мастер лжи: как Джованни Вильотто удалось жениться на 105 женщинах и установить мировой рекорд

8 апреля 2023 17:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Брачные аферы
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Джованни Вильотто стал обладателем рекорда по количеству двоеженств, женившись на 104 или 105 женщинах с 1949 по 1981 годы. Никакая из его жен не знала о других, так как он использовал разные поддельные имена при каждом браке.

Об этом пишет guinnessworldrecords.

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Вильотто часто встречал своих жертв на блошиных рынках и делал им предложение сразу же после первого свидания. После свадьбы он исчезал вместе с деньгами и имуществом своей новой жены, сказав им, что живет далеко и попросив собрать вещи, чтобы присоединиться к нему.

Однако на самом деле он продавал похищенное имущество на блошиных рынках, одновременно выискивая новых потенциальных жертв. Властям было известно о многих отчетах о его преступной деятельности, но ему удавалось избегать наказания.

Однако его предпоследняя жертва, Шэрон Кларк, решила сама найти его и выследила его во Флориде. Там он был арестован и обвинен в двоеженстве и мошенничестве в связи с браком, заключенным с Энн Гардинер в ноябре 1981 года, когда он еще был женат на Шэрон Кларк. Вильотто был признан виновным и осужден к тюремному заключению.

История Джованни Вильотто является удивительным примером того, насколько далеко может зайти человеческая жестокость и хитрость в поисках выгоды. Она также подчеркивает важность тщательной проверки фактов и подлинности личности при заключении брака и при встрече с незнакомыми людьми. 

Напомним, что харьковчанин организовал преступную схему по выманиванию денег. Из желающих незаконно выехать за пределы Украины собирали средства, а затем оставляли с носом посреди дороги.

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