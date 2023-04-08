Мастер лжи: как Джованни Вильотто удалось жениться на 105 женщинах и установить мировой рекорд

Брачные аферы

Джованни Вильотто стал обладателем рекорда по количеству двоеженств, женившись на 104 или 105 женщинах с 1949 по 1981 годы. Никакая из его жен не знала о других, так как он использовал разные поддельные имена при каждом браке.

Об этом пишет guinnessworldrecords.

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Вильотто часто встречал своих жертв на блошиных рынках и делал им предложение сразу же после первого свидания. После свадьбы он исчезал вместе с деньгами и имуществом своей новой жены, сказав им, что живет далеко и попросив собрать вещи, чтобы присоединиться к нему.

Однако на самом деле он продавал похищенное имущество на блошиных рынках, одновременно выискивая новых потенциальных жертв. Властям было известно о многих отчетах о его преступной деятельности, но ему удавалось избегать наказания.

Однако его предпоследняя жертва, Шэрон Кларк, решила сама найти его и выследила его во Флориде. Там он был арестован и обвинен в двоеженстве и мошенничестве в связи с браком, заключенным с Энн Гардинер в ноябре 1981 года, когда он еще был женат на Шэрон Кларк. Вильотто был признан виновным и осужден к тюремному заключению.

История Джованни Вильотто является удивительным примером того, насколько далеко может зайти человеческая жестокость и хитрость в поисках выгоды. Она также подчеркивает важность тщательной проверки фактов и подлинности личности при заключении брака и при встрече с незнакомыми людьми.

Giovanni Vigliotto was sentenced to 34 years in prison for fraud and bigamy in 1983. He had he had swindled 105 wives out of their earthly possessions to sell at flea markets across the US. pic.twitter.com/ZbKeSKE2Y9 — NostalgiaDrop (@Nostalgia_Drop) December 6, 2022

Напомним, что харьковчанин организовал преступную схему по выманиванию денег. Из желающих незаконно выехать за пределы Украины собирали средства, а затем оставляли с носом посреди дороги.