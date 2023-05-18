У Японії стартує саміт G7 - всі деталі

Байден прибув до Японії на саміт G7. Фото: White House

Сьогодні в японській Хіросімі відкривається триденний саміт G7. І цього року він сповнений сюрпризів! З одного боку, захід мало не зірвався через те, що Байден міг останньої миті залишитися вдома. Але президент США таки летить.

З іншого — в Японії очікують сенсації, пов'язаної з Україною, завдяки якій "сімка" вперше стане майже "вісімкою". Розкажемо про все детально.

Читайте також:

Де і коли відбувається саміт

Для проведення численних засідань, переговорів та двосторонніх зустрічей, зарезервовані як основний майданчик — найкращий у місті готель Grand Prince Hotel — так і більшість готелів Хіросіми, які на дні саміту (з 19 по 21 травня) стануть резиденціями політиків.

Наприклад, Байден вибрав такою резиденцією місцевий готель "Хілтон" (як-не-як американський бренд, для Білого дому це завжди привід показати патріотизм). У ньому він проведе і частину своїх зустрічей, і заключну прес-конференцію, 21 травня о пів на п'яту вечора за місцевим часом.

Джо Байден із дружиною вилітають на саміт G7 до Японії. Фото: White House

Що цікаво, президент Америки справді міг і не приїхати. Як повідомив журналістам стратегічний координатор Радбезу США Джон Кірбі, через складну ситуацію із затвердженням бюджету США, яка загрожує дефолтом, цілком серйозно обговорювався план, що "сімка" могла б пройти і без Байдена.

Планувалося навіть, що американський лідер підключиться лише онлайн! Але тоді "посипався" б весь графік його зустрічей. У результаті Байдена вмовили-таки летіти, адже більшість домовленостей під час "сімки" досягають якраз під час неформального спілкування, без голови США захід втратив би сенс і став би формальністю.

"Сімка" з українським колоритом

Від присутності у Хіросімі Джо Байдена залежав і рівень, на якому буде представлена Україна.

Президент Зеленський ще в січні цього року дипломатичними каналами отримав пропозицію виступити на "сімці". Запрошення надійшло від Японії, країни-господарки саміту, і планувалося, що український президент задасть тон великої дискусії світових лідерів з приводу війни, розв'язаної Росією. Передбачалося, що він виступить онлайн на самому початку сесії, присвяченій цьому питанню, розповівши в закритому режимі лідерам G7 про поточну ситуацію на фронті.

Торішнє звернення Зеленського до учасників саміту G7. Фото: G7

Ближче до саміту почала обговорюватися можливість того, що Зеленський прилетить особисто — і це було б максимально символічно. Це вже була б майже "вісімка" – дуже потужний знак підтримки!

На момент написання цього матеріалу офіційного підтвердження не було, що зрозуміло — з міркувань безпеки про пересування українського президента повідомляють лише в момент, коли його літак сідає в аеропорту призначення.

Але за внутрішніми розмовами у самій Хіросімі для української делегації навіть заброньовано готель. Звідси й можливість справжнього сюрпризу, коли український президент міг би приєднатися до світових політиків не віртуально, а особисто.

Прес-центр саміту очікує понад десять тисяч журналістів з усього світу. Фото: G7

Цю ідею дуже лобіює прем'єр Японії, поділився з нами високопоставлений дипломат, який відповідає за цей регіон. Для Токіо тема війни в Україні взагалі дуже близька, оскільки країна хоче підготуватись до можливого повторення "українського сценарію", до конфлікту навколо Тайваню. Якщо Пекін спробує піти шляхом Москви, Японія буде втягнута. Разом з Європою та США їй доведеться відповідати — діючи за аналогією з тим, як союзники вчинили з Росією, "обклавши" її санкціями. Отже, "український" план дій доведеться взяти як приклад, і його вже зараз потрібно детально вивчити, запитавши, що працює, а що ні.

Головні теми

Про головні теми, які США хотіли б обговорити під час саміту, ми дізналися від основного речника американської адміністрації з питань національної безпеки, Джона Кірбі.

"Звичайно ж, війна в Україні, звичайно ж, тема того, як притягнути Путіна до відповідальності за цю війну", — перераховує адмірал теми України.

"Україна безперечно стане головною темою для обговорень. І, гадаю, ми побачимо, як лідери "Великої сімки" продемонструють єдність у тому, що стосується допомоги Україні. Ви ж бачили, як за останні дні президент Зеленський був у Європі, зустрічався з багатьма лідерами, включаючи Макрона. І ми почуємо такий же потужний меседж підтримки від G7. А "сімка" почує особисто Зеленського", — пояснює Кірбі.

Хіросіма приймає саміт G7. Фото: G7

За словами представника американської аднімістрації — і це максимально цікаво — у Хіросімі світові лідери обговорять і ситуацію з планованим українським контрнаступом, і питання, що ще для нього потрібно, яка зброя та яка допомога. Для цього, пояснює адмірал Кірбі, США зараз прискорять постачання військової допомоги Києву.

"Ми продовжимо допомагати Україні, і нові пакети допомоги приходитимуть зараз майже кожні два тижні. І так буде найближчими тижнями, найближчими місяцями. Не забігатиму вперед президента Байдена, але, думаю, і під час "сімки", і на її полях ви побачите чітку демонстрацію того, що США продовжують відігравати провідну роль у підтримці України", — каже Кірбі.

Чиновник має на увазі (і це підтвердили нам дипломатичні джерела), що саме в Японії, під час саміту, Сполучені штати оголосять про новий транш допомоги Україні, щоб дати приклад іншим союзникам.