В Японии стартует саммит G7 — все детали

Байден прибыл в Японию на саммит G7. Фото: White House

Сегодня в японской Хиросиме открывается трехдневный саммит G7. И в этом году он полон сюрпризов! С одной стороны, мероприятие чуть не сорвалось из-за того, что Байден мог в последний момент остаться дома. Но президент США всё-таки летит.

С другой — в Японии ожидают сенсации, связанной с Украиной, благодаря которой "семерка" впервые станет почти что "восьмеркой". Расскажем обо всём подробно.

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Для проведения многочисленных заседаний, переговоров и двусторонних встреч, зарезервированы как основная площадка — лучшая в городе гостиница Grand Prince Hotel — так и большинство отелей Хиросимы, которые на дни саммита (с 19 по 21 мая) станут резиденциями политиков.

К примеру, Байден выбрал такой резиденцией местный отель "Хилтон" (как-никак американский бренд, для Белого дома это всегда повод показать патриотизм). В нем он проведет и часть своих встреч, и заключительную пресс-конференцию, 21 мая в пол пятого вечера по местному времени.

Джо Байден с женой вылетают на саммит G7 в Японию. Фото: White House

Что интересно — президент Америки действительно мог и не приехать. Как сообщил журналистам стратегической координатор Совбеза США Джон Кирби, из-за сложной ситуации с утверждением бюджета США, которая грозит дефолтом, вполне серьёзно обсуждался план, что "семерка" могла бы пройти и без Байдена.

Планировалось даже, что американский лидер включится лишь онлайн! Но тогда бы "посыпался" весь график его встреч. В итоге Байдена уговорили-таки лететь, ведь большинство договоренностей во время "семерки" достигают как раз во время неформального общения, без главы США мероприятие потеряло бы смысл и стало бы формальностью.

"Семерка" с украинским колоритом

От присутствия в Хиросиме Джо Байдена зависел и уровень, на котором будет представлена Украина.

Президент Зеленский еще в январе этого года по дипломатическим каналам получил предложение выступить на "семерке". Приглашение поступило от Японии, страны-хозяйки саммита, и планировалось, что украинский президент задаст тон большой дискуссии мировых лидеров по поводу развязанной Россией войны. Предполагалось, что он выступит онлайн в самом начале посвященной этому вопросу сессии, рассказав в закрытом режиме лидерам G7 о текущей ситуации на фронте.

Прошлогоднее обращение Зеленского к участникам саммита G7. Фото: G7

Ближе к саммиту стала обсуждаться возможность того, что Зеленский прилетит лично — и это было бы максимально символично. Это уже была бы почти "восьмерка" — очень мощный знак поддержки!

На момент написания этого материала официального подтверждения не было, что и понятно — из соображений безопасности о передвижениях украинского президента сообщают только в момент, когда его самолет садится в аэропорту назначения.

Но по внутренним разговорам в самой Хиросиме, для украинской делегации даже забронирован отель. Отсюда и возможность настоящего сюрприза, когда украинский президент мог бы присоединиться к мировым политикам не виртуально, а лично.

Пресс-центр саммита ожидает больше десяти тысяч журналистов со всего мира. Фото: G7

Эту идею очень лоббирует премьер Японии, поделился с нами высокопоставленный дипломат, отвечающий за этот регион. Для Токио тема войны в Украине вообще очень близка, поскольку страна хочет подготовится к возможному повторению "украинского сценария", к конфликту вокруг Тайваня. Если Пекин попытается пойти путем Москвы, то Япония будет втянута. Вместе с Европой и США ей придется отвечать — действуя по аналогии с тем, как союзники поступили с Россией, "обложив" её санкциями. А значит, "украинский" план действий придется взять как пример, и его уже сейчас нужно детально изучить, спросив что работает, а что нет.

Главные темы

О главных темах, которые США хотели бы обсудить во время саммита, мы узнали от основного спикера американской администрации по вопросам национальной безопасности, Джона Кирби.

"Конечно же, война в Украине, конечно же, тема того, как привлечь Путина к ответствененности за эту войну", — перечисляет адмирал темы, касающеися Украины.

"Украина несомненно станет главной темой для обсуждений. И, думаю, мы увидим, как лидеры "Большой семерки" продемонстрируют единство в том, что касается помощи Укране. Вы же видели, как за последние дни президент Зеленский был в Европе, встречался со многими лидерами, включая Макрона. И мы услышим такой же мощный месседж поддержки от G7. А "семерка" услышит лично Зеленского", — поясняет Кирби.

Хиросима принимает саммит G7. Фото: G7

По словам представителя американской аднимистрации — и это максимально интересно — в Хиросиме мировые лидеры обсудят и ситуацию с планируемым украинским контрнаступлением, и вопрос, что еще для него необходимо, какое оружие и какая помощь. Для этого, поясняет адмирал Кирби, США сейчас ускорят поставки военной помощи Киеву.

"Мы продолжим помогать Украине, и новые пакеты помощи будут приходить сейчас почти что каждые две недели. И так будет в ближайшие недели, в ближайшие месяцы. Не буду забегать вперед президента Байдена, но, думаю, и во время "семерки", и на ее полях вы увидите четкую демонстрацию того, что США продолжают играть ведущую роль в поддержке Украины", — говорит Кирби.

Чиновник имеет ввиду (и это подтвердили нам дипломатические источники), что именно в Японии, в ходе саммита, Соединенные штаты объявят о новом транше помощи Украине, чтобы дать пример остальным союзникам.