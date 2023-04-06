Макрон переговорив із Сі Цзіньпінем: що обговорили

Президент Франції Еммануель Макрон та лідер Китаю Сі Цзіньпінь

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до глави Китаю Сі Цзіньпіна із закликом допомогти покласти край війні в Україні, зробивши компроміс із близьким союзником росією.

Про це пише Reuters.

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Переговори

За словами Макрона, Захід повинен залучити Китай, щоб допомогти покласти край кризі й запобігти подальшій ескалації напруженості, яка може призвести до розколу світових держав на ворогуючі блоки. У ході переговорів у Пекіні Макрон висловив надію на те, що росія повернеться до розуму і сяде за стіл переговорів.

Своєю чергою, Сі Цзіньпін відповів, що сподівається, що Україна і росії можуть провести мирні переговори якнайшвидше і знайти політичне вирішення конфлікту. Під час зустрічі з Макроном Сі заявив, що Китай повністю підтримує мирний процес та поважає незалежність України та її територіальну цілісність.

Також на зустрічі було обговорено роль Китаю у врегулюванні конфлікту в Україні та зміцненні стабільності у світовій спільноті.

У ході переговорів у Пекіні президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Китаю Сі Цзіньпіна домовитися з росією і припинити війну в Україні. Він також попросив Сі чинити тиск на рф, щоб вона не розміщувала тактичну ядерну зброю в сусідній з Україною білорусі. Сі Цзіньпінь відповів, що сподівається на мирні переговори між Україною та росією. Переговори були описані як "відверті та конструктивні" з боку Франції та "дружні" та "поглиблені" з боку Китаю.

Глава ЄС Урсула фон дер Ляєн, яка також була присутня на переговорах, висловила підтримку зусиллям щодо врегулювання конфлікту і заявила, що ЄС готовий надавати підтримку Україні в цьому процесі.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон прибув до Китаю, де зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Керівники двох країн обговорили проблеми клімату, біорізноманіття та продовольчу безпеку миру. Також лідери Франції та Китаю торкнулися теми глобальної продовольчої безпеки.