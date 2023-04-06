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Макрон переговорил с Си Цзиньпинем: что обсудили

6 апреля 2023 14:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Китая Си Цзиньпинь
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе Китая Си Цзиньпину с призывом помочь положить конец войне на Украине, сделав компромисс с близким союзником россией. 

Об этом пишет Reuters.

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Переговоры

По словам Макрона, Запад должен привлечь Китай, чтобы помочь положить конец кризису и предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности, которая может привести к расколу мировых держав на враждующие блоки. В ходе переговоров в Пекине Макрон выразил надежду на то, что рф вернется к разуму и сядет за стол переговоров.

В свою очередь, Си Цзиньпин ответил, что надеется, что Украина и рфмогут провести мирные переговоры как можно скорее и найти политическое решение конфликта. В ходе встречи с Макроном Си заявил, что Китай полностью поддерживает мирный процесс и уважает независимость Украины и ее территориальную целостность.

Также на встрече была обсуждена роль Китая в урегулировании конфликта на Украине и укреплении стабильности в мировом сообществе. 

В ходе переговоров в Пекине президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента Китая Си Цзиньпина договориться с рф и прекратить войну на Украине. Он также попросил Си оказать давление на рф, чтобы она не размещала тактическое ядерное оружие в соседней с Украиной беларуси. Си Цзиньпинь ответил, что надеется на мирные переговоры между Украиной и россией. Переговоры были описаны как "откровенные и конструктивные" со стороны Франции и "дружеские" и "углубленные" со стороны Китая.

Глава ЕС Урсула фон дер Ляйен, также присутствовавшая на переговорах, выразила поддержку усилиям по урегулированию конфликта и заявила, что ЕС готов оказывать поддержку Украине в этом процессе.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Руководители двух стран обсудили проблемы климата, биоразнообразия, а также продовольственную безопасность мира. Также лидеры Франции и Китая затронули тему глобальной продовольственной безопасности.

 

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