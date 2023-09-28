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Макрон підтримав надання автономного статусу для острова Корсика у складі Франції

28 вересня 2023 22:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Макрон підтримав надання автономного статусу для острова Корсика у складі Франції
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Defense Visual Information Distribution Service
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Лідер Франції Емманюель Макрон заявив про пропозицію надати автономію для французького острова Корсика у Середземному морі. Там є популярними націоналістичні погляди.

Про це він повідомив у парламенті Корсики в місті Аяччо, пише France 24.

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Що сказав Макрон

"Нам потрібно рухатися вперед, і для цього нам потрібно включити Корсику в нашу Конституцію", — зауважив Макрон під час засідання, на якому перебувала більшість корсиканських націоналістів. 

Зазначається, що він дав шість місяців уряду та політичним партіям, аби вони узгодили зміни до Конституції. Їх потім буде розглянуто у парламенті в Парижі. 

"Це не буде ні автономія проти держави, ні автономія без держави", — наголосив Макрон.

Що відомо

Раніше в уряді французького президента заявили про перспективу, яка б надала автономний статус для Корсики перед президентськими виборами у Франції в минулому році. Таким чином уряд сподівався утихомирити протести, які були  викликані смертю у в'язниці корсиканського націоналіста Івана Колонни. 

"Корсиканські націоналісти, серед яких є як сепаратисти, так і прихильники автономії, давно вимагають збільшення повноважень для острова та визнання корсиканської мови офіційною. Такі вимоги залишаються дуже делікатними у Франції, де політики регулярно рекламують необхідність захисту єдності країни та національної ідентичності", — пояснюють у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон закликав країни Заходу надати відчутні та надійні гарантії безпеки для України. Він нагадав, що країна сьогодні захищає Європу. 

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