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Макрон поддержал предоставление автономного статуса для острова Корсика в составе Франции

28 сентября 2023 22:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Макрон поддержал предоставление автономного статуса для острова Корсика в составе Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Defense Visual Information Distribution Service
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил о предложении предоставить автономию для французского острова Корсика в Средиземном море. Там популярны националистические взгляды.

Об этом он сообщил в парламенте Корсики в городе Аяччо, пишет France 24.

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Что сказал Макрон

"Нам нужно двигаться вперед, и для этого нам нужно включить Корсику в нашу Конституцию", — заметил Макрон во время заседания, на котором находилось большинство корсиканских националистов.

Отмечается, что он дал шесть месяцев правительству и политическим партиям, чтобы они согласовали изменения в Конституцию. Они потом будут рассмотрены в парламенте в Париже.

"Это не будет ни автономия против государства, ни автономия без государства", — подчеркнул Макрон.

Что известно

Ранее в правительстве французского президента заявили о перспективе, которая предоставила бы автономный статус для Корсики перед президентскими выборами во Франции в прошлом году. Таким образом правительство надеялось утихомирить протесты, вызванные смертью в тюрьме корсиканского националиста Ивана Колонны.

"Корсиканские националисты, среди которых есть как сепаратисты, так и сторонники автономии, давно требуют увеличения полномочий для острова и признания корсиканского языка официальным. Такие требования остаются очень деликатными во Франции, где политики регулярно рекламируют необходимость защиты единства страны и национальной идентичности", — объясняют в сообщении.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон призвал страны Запада предоставить ощутимые и надежные гарантии безопасности для Украины. Он напомнил, что страна сегодня защищает Европу.

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