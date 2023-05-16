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Макрон заговорив про передачу далекобійних ракет для України

16 травня 2023 11:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Макрон заговорив про передачу далекобійних ракет для України
Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент Франції Еммануель Макрон заговорив про намір передати Україні боєприпаси та ракети із достатньою дальністю дії для опору. При цьому Макрон уточнив, що вже було здійснено постачання озброєння в Україну від Франції.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу TF1.

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Макрон уточнив, що вже здійснено постачання озброєння в Україну від Франції, включаючи самохідні артилерійські установки типу Caesar, різні види боєприпасів та броньовану техніку. Тепер, за його словами, Україна має отримати "нові боєприпаси".

Глава французької держави наголосив, що дії Франції спрямовані не на конфлікт із Росією, а на підтримку України у її протистоянні з агресією з боку Росії.

"Ми не поставляємо озброєння, яке може проникнути на територію Росії або бути використане для атаки на Росію", — заявив він.

Макрон не розкрив подробиць про майбутнє постачання озброєння в Україну, зазначивши тільки, що серед обладнання, що поставляється, будуть ракети, які мають достатню дальність дії для того, щоб Україна могла ефективно опиратися.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський та Еммануель Макрон вимагають від Росії вивести війська із Запорізької атомної електростанції. Своїми діями на території ЗАЕС окупанти становлять серйозну загрозу.

 

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