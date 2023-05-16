Макрон заговорил про передачу дальнобойных ракет для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Офис Президента

Президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о намерение передать Украине боеприпасы и ракеты с достаточной дальностью действия для сопротивления. При этом Макрон уточнил, что уже были осуществлены поставки вооружения в Украину от Франции

Об этом он рассказал в интервью телеканалу TF1.

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Поставки ракет от Франции

Макрон уточнил, что уже были осуществлены поставки вооружения в Украину от Франции, включая самоходные артиллерийские установки типа Caesar, различные виды боеприпасов и бронированную технику. Теперь, по его словам, Украине предстоит получить "новые боеприпасы".

Глава французского государства подчеркнул, что действия Франции направлены не на конфликт с Россией, а на поддержку Украины в ее противостоянии с агрессией со стороны России.

"Мы не поставляем вооружение, которое может проникнуть на территорию России или быть использовано для атаки на Россию", — заявил он.

Макрон не раскрыл подробностей о предстоящей поставке вооружения в Украину, отметив только, что среди поставляемого оборудования будут ракеты, имеющие достаточную дальность действия для того, чтобы Украина могла эффективно сопротивляться.

Напомним, что Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон требуют от России вывести войска из Запорожской атомной электростанции. Своими действиями на территории ЗАЭС оккупанты создают серьезную угрозу.