Макрон закликав лідера Китаю напоумити путіна

Сьогодні Сі Цзіньпін та Еммануель Макрон провели переговори у Пекіні

У четвер, 6 квітня, під час державного візиту до Пекіна президент Франції Еммануель Макрон сказав своєму китайському колезі Сі Цзіньпіну, що розраховує на нього, щоб "привести росію до тями" щодо війни в Україні та посадити її за стіл переговорів.

Про це повідомляє CNN.

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Заява Макрона

На зустрічі в Пекіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном Макрон прагнув переконати Китай не підтримувати російську агресію в Україні та засудити дії рф.

"Російська агресія проти України вдарила по глобальній стабільності та поклала кінець десятиліттям миру в Європі", — сказав Макрон у своєму вступному слові на двосторонніх переговорах із Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Питання тривалого миру та дотримання міжнародних кордонів є важливим як для Китаю, так і для Франції, додав Макрон.

Чого добився Макрон на переговорах

Як пише Politico, президент Китаю Сі Цзіньпін не продемонстрував жодних ознак зміни своєї позиції щодо війни Росії в Україні після переговорів у четвер з французьким колегою Еммануелем Макроном.

На другий день державного візиту Макрона до Китаю Сі Цзіньпін продовжив свою давню лінію щодо повномасштабного вторгнення росії в Україну, заявивши, що "всі сторони" мають "обґрунтовані побоювання з приводу безпеки", і не дав жодного натяку на те, що він використає свій вплив, щоб допомогти припинити конфлікт.

"Китай готовий спільно з Францією звернутися до міжнародної спільноти із закликом зберігати раціональність і спокій", — сказав китайський лідер під час пресконференції у Пекіні.

"Мирні переговори повинні бути відновлені якнайшвидше, беручи до уваги обґрунтовану стурбованість усіх сторін щодо безпеки, посилаючись на Статут ООН... шукаючи політичного врегулювання і побудови збалансованої, ефективної і стійкої системи європейської безпеки", — додав він.

Видання наголошує, що французький президент прибув до Китаю в середу в надії підштовхнути Китай до використання своїх важелів впливу на росію для припинення конфлікту і змусити Пекін виступити проти погрози Кремля розмістити ядерні ракети в білорусі.

Макрон і Сі провели півтори години у двосторонніх переговорах, які чиновник Єлисейського палацу назвав "відвертими і конструктивними", перш ніж підписати кілька угод — в тому числі про продаж літаків Airbus — і про культурну співпрацю.

Але в результаті протокольної помилки, на яку звернули увагу члени китайського оточення Сі, Макрон говорив під час пресконференції приблизно вдвічі довше, ніж китайський лідер.

Також у публікації наголошується, що читаючи свої ретельно написані репліки, Сі іноді виглядав нетерплячим і роздратованим, коли Макрон продовжував говорити. Сі кілька разів глибоко зітхнув і виглядав ніяково, коли французький президент звернувся безпосередньо до нього, вочевидь, згадуючи про війну в Україні та про їхню спільну відповідальність за підтримання миру.

Тон обміну думками різко контрастував з церемонією підписання різних комерційних контрактів.

Нагадаємо, сьогодні, 6 квітня, президент Франції Емануель Макрон перебуває з візитом у Китаї, де зустрівся із лідером КНР Сі Цзіньпіном.