Макрон призвал лидера Китая вразумить путина

Сегодня Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон провели переговоры в Пекине

В четверг, 6 апреля, во время государственного визита в Пекин президент Франции Эммануэль Макрон сказал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, что рассчитывает на него, чтобы "привести россию в сознание" в вопросе войны в Украине и посадить ее за стол переговоров.

Об этом сообщает CNN.

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Заявление Макрона

На встрече в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином Макрон стремился убедить Китай не поддерживать российскую агрессию в Украине и осудить действия россии.

"Российская агрессия против Украины ударила по глобальной стабильности и положила конец десятилетиям мира в Европе" , — сказал Макрон в своем вступительном слове на двусторонних переговорах с Си Цзиньпином в Пекине.

Вопрос длительного мира и соблюдение международных границ важен как для Китая, так и для Франции, добавил Макрон.

Чего добился Макрон на переговорах

Как пишет Politico, президент Китая Си Цзиньпин не продемонстрировал никаких признаков изменения своей позиции по войне россии в Украине после переговоров в четверг с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Во второй день государственного визита Макрона в Китай Си Цзиньпин продолжил свою давнюю линию относительно полномасштабного вторжения россии в Украину, заявив, что "все стороны" имеют "обоснованные опасения по поводу безопасности", и не дал никакого намека на то, что он использует свое влияние, чтобы помочь прекратить конфликт

"Китай готов совместно с Францией обратиться к международному сообществу с призывом сохранять рациональность и спокойствие", — сказал китайский лидер во время пресс-конференции в Пекине.

"Мирные переговоры должны быть возобновлены как можно быстрее, учитывая обоснованную обеспокоенность всех сторон по безопасности, ссылаясь на Устав ООН... в поисках политического урегулирования и построения сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности", — добавил он.

Издание отмечает, что французский президент прибыл в Китай в среду в надежде подтолкнуть Китай к использованию своих рычагов влияния на россию для прекращения конфликта и заставить Пекин выступить против угрозы Кремля разместить ядерные ракеты в беларуси.

Макрон и Си провели полтора часа в двусторонних переговорах, которые чиновник Елисейского дворца назвал "откровенными и конструктивными", прежде чем подписать несколько соглашений – в том числе о продаже самолетов Airbus – и о культурном сотрудничестве.

Но в результате протокольной ошибки, на которую обратили внимание члены китайского окружения Си, Макрон говорил во время пресс-конференции примерно вдвое дольше, чем китайский лидер.

Также в публикации отмечается, что, читая свои тщательно написанные реплики, Си иногда выглядел нетерпеливым и раздраженным, когда Макрон продолжал говорить. Си несколько раз глубоко вздохнул и выглядел неловко, когда французский президент обратился к нему, очевидно, вспоминая о войне в Украине и об их общей ответственности за поддержание мира.

Тон обмена мнениями резко контрастировал с церемонией заключения различных коммерческих контрактов.

Напомним, сегодня, 6 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон находится с визитом в Китае, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.