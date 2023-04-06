Макрон призвал лидера Китая вразумить путина
В четверг, 6 апреля, во время государственного визита в Пекин президент Франции Эммануэль Макрон сказал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, что рассчитывает на него, чтобы "привести россию в сознание" в вопросе войны в Украине и посадить ее за стол переговоров.
Об этом сообщает CNN.
Заявление Макрона
На встрече в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином Макрон стремился убедить Китай не поддерживать российскую агрессию в Украине и осудить действия россии.
"Российская агрессия против Украины ударила по глобальной стабильности и положила конец десятилетиям мира в Европе" , — сказал Макрон в своем вступительном слове на двусторонних переговорах с Си Цзиньпином в Пекине.
Вопрос длительного мира и соблюдение международных границ важен как для Китая, так и для Франции, добавил Макрон.
Чего добился Макрон на переговорах
Как пишет Politico, президент Китая Си Цзиньпин не продемонстрировал никаких признаков изменения своей позиции по войне россии в Украине после переговоров в четверг с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Во второй день государственного визита Макрона в Китай Си Цзиньпин продолжил свою давнюю линию относительно полномасштабного вторжения россии в Украину, заявив, что "все стороны" имеют "обоснованные опасения по поводу безопасности", и не дал никакого намека на то, что он использует свое влияние, чтобы помочь прекратить конфликт
"Китай готов совместно с Францией обратиться к международному сообществу с призывом сохранять рациональность и спокойствие", — сказал китайский лидер во время пресс-конференции в Пекине.
"Мирные переговоры должны быть возобновлены как можно быстрее, учитывая обоснованную обеспокоенность всех сторон по безопасности, ссылаясь на Устав ООН... в поисках политического урегулирования и построения сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности", — добавил он.
Издание отмечает, что французский президент прибыл в Китай в среду в надежде подтолкнуть Китай к использованию своих рычагов влияния на россию для прекращения конфликта и заставить Пекин выступить против угрозы Кремля разместить ядерные ракеты в беларуси.
Макрон и Си провели полтора часа в двусторонних переговорах, которые чиновник Елисейского дворца назвал "откровенными и конструктивными", прежде чем подписать несколько соглашений – в том числе о продаже самолетов Airbus – и о культурном сотрудничестве.
Но в результате протокольной ошибки, на которую обратили внимание члены китайского окружения Си, Макрон говорил во время пресс-конференции примерно вдвое дольше, чем китайский лидер.
Также в публикации отмечается, что, читая свои тщательно написанные реплики, Си иногда выглядел нетерпеливым и раздраженным, когда Макрон продолжал говорить. Си несколько раз глубоко вздохнул и выглядел неловко, когда французский президент обратился к нему, очевидно, вспоминая о войне в Украине и об их общей ответственности за поддержание мира.
Тон обмена мнениями резко контрастировал с церемонией заключения различных коммерческих контрактов.
Напомним, сегодня, 6 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон находится с визитом в Китае, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.