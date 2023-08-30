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Малював свастику на авто українців: німецький посадовець пішов у відставку

30 серпня 2023 14:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Малював свастику на авто українців: німецький посадовець пішов у відставку
Українські автомобілі. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Посадовець німецької мерії, який малював свастику на українських автомобілях, пішов у відставку. Зокрема, чиновник залишав надписи "Fuck UA".

Про це повідомляє видання Європейська правда з посиланням на німецькі ЗМІ. 

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Відтак, йдеться про посадовця міської ради міста Баден-Баден. Спочатку у ЗМІ не називали його ім'я. Однак, вже у вівторок, 29 серпня, стало відомо, що  представник партії "Альтернатива для Німеччини" Мартін Кюне написав заяву про складання мандату. 

Відомо, що він малював російську символіку та українських авто, залишаючи надписи "Fuck UA".

Водночас, деякі з його однопартійців сказали, що не будуть коментувати висунуті проти Кюне звинувачення. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники "подарували" школярам до 1 вересня російські пропагандистські книжки та комікси. А також трішки зошитів, щоб замаскувати цю акцію під вручення канцелярських товарів.

Також ми писали, що у місті окупанти "готуються до навчального року". Зокрема, школярам пропонують військові зошити з символікою РФ. 

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