Малював свастику на авто українців: німецький посадовець пішов у відставку

Українські автомобілі. Фото ілюстративне: google

Посадовець німецької мерії, який малював свастику на українських автомобілях, пішов у відставку. Зокрема, чиновник залишав надписи "Fuck UA".

Про це повідомляє видання Європейська правда з посиланням на німецькі ЗМІ.

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Відтак, йдеться про посадовця міської ради міста Баден-Баден. Спочатку у ЗМІ не називали його ім'я. Однак, вже у вівторок, 29 серпня, стало відомо, що представник партії "Альтернатива для Німеччини" Мартін Кюне написав заяву про складання мандату.

Відомо, що він малював російську символіку та українських авто, залишаючи надписи "Fuck UA".

Водночас, деякі з його однопартійців сказали, що не будуть коментувати висунуті проти Кюне звинувачення.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники "подарували" школярам до 1 вересня російські пропагандистські книжки та комікси. А також трішки зошитів, щоб замаскувати цю акцію під вручення канцелярських товарів.

Також ми писали, що у місті окупанти "готуються до навчального року". Зокрема, школярам пропонують військові зошити з символікою РФ.