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Рисовал свастику на авто украинцев: немецкий чиновник ушел в отставку

30 августа 2023 14:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Рисовал свастику на авто украинцев: немецкий чиновник ушел в отставку
Украинские автомобили. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Чиновник немецкой мэрии, который рисовал свастику на украинских автомобилях, ушел в отставку. В частности, он оставлял надписи "Fuck UA".

Об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на немецкие СМИ.

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Идет речь о должностном лице городского совета города Баден-Баден. Сначала в СМИ не называли его имени. Однако уже во вторник, 29 августа, стало известно, что представитель партии "Альтернатива для Германии" Мартин Кюне написал заявление о составлении мандата.

Известно, что он рисовал русскую символику и украинские авто, оставляя надписи "Fuck UA".

В то же время некоторые из его однопартийцев сказали, что не будут комментировать предъявленные против Кюне обвинения.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе захватчики "подарили" школьникам до 1 сентября российские пропагандистские книги и комиксы. А также немножко тетрадей, чтобы замаскировать эту акцию во вручение канцелярских товаров.

Также мы писали, что в городе оккупанты "готовятся к учебному году". В частности, школьникам предлагают военные тетради с символикой РФ.

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