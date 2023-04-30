У держбюджеті закладено понад 3 млрд доларів на відновлення України, — Марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко. Фото: сайт Мінфіну

Міністр фінансів України Сергій Марченко та виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровський обговорили співпрацю у рамках масштабної макрофінансової програми ЄС для України на 2023 рік, швидке відновлення та інтеграцію України в ЄС. Марченко перебував з робочим візитом у Стокгольмі.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Читайте також:

Що відомо

За словами міністра фінансів України, уряд України продовжує впроваджувати руформи для набуття членства в Європейському Союзі. Також він подякував колегам з Європейського союзу за підтрику та фінансову допомогу.

"Ми ведемо активну роботу для виконання умов отримання статусу кандидата, в тому числі Міністерство фінансів залучено до приведення законодавства у сфері боротьби з відмиванням коштів до стандартів FATF. Ми готові і надалі поглиблювати співпрацю для якнайшвидшого вступу до ЄС та ефективного використання фінансових ресурсів", — сказав Марченко.

Міністр фінансів України Сергій Марченко та виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровський. Фото: сайт Мінфіну

Враховуючи бойові дії, які продовжуться на українській території, Україна поттребує підтримки міжнародних партнерів для реалізації швидкого відновлення. Із необхідних 14,1 млрд доларів на 2023 рік, у держбюджеті передбачено 3,3 млрд доларів США. Сторони обговорили інструменти мобілізації решти необхідних ресурсів, йдеться в повідомленні.

Марченко подякував ЄС щодо їхніх намірів у фінансовій допомозі для термінового відновлення україської території.

"Вдячний ЄС за лідерство у наданні Україні фінансової допомоги. Завдяки підтримці ЄС під час війни були своєчасно здійснені першочергові бюджетні видатки. На цей рік програма МФД передбачає надання Україні пільгового фінансування у розмірі до 18 млрд євро, враховуючи 6 млрд євро, які вже перераховано до державного бюджету. Це безперечно вагомий внесок у фінансування бюджетного дефіциту та підтримку економіки країни в умовах воєнного стану", — зазначив Сергій Марченко.

А також наголосив, що швидка мобілізація коштів є життєво важливою, адже пріоритетицього року спрямовані на створення безпечних умов життя для мільйонів українців, а також на створення передумов для сталого економічного розвитку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кабінет міністрів України ухвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС та Ради асоціації про взаємний доступ до ринків публічних закупівель одне одного. Таким чином Україна зробила ще один важливий крок на шлях до членства в ЄС.