Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Марченко розповів, скільки мільярдів доларів передбачено у бюджеті на відновлення України arrow

Марченко розповів, скільки мільярдів доларів передбачено у бюджеті на відновлення України

30 квітня 2023 23:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У держбюджеті закладено понад 3 млрд доларів на відновлення України, — Марченко
Міністр фінансів України Сергій Марченко. Фото: сайт Мінфіну
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Міністр фінансів України Сергій Марченко та виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровський обговорили співпрацю у рамках масштабної макрофінансової програми ЄС для України на 2023 рік, швидке відновлення та інтеграцію України в ЄС. Марченко перебував з робочим візитом у Стокгольмі.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Читайте також:

Що відомо

За словами міністра фінансів України, уряд України продовжує впроваджувати руформи для набуття членства в Європейському Союзі. Також він подякував колегам з Європейського союзу за підтрику та фінансову допомогу.

"Ми ведемо активну роботу для виконання умов отримання статусу кандидата, в тому числі Міністерство фінансів залучено до приведення законодавства у сфері боротьби з відмиванням коштів до стандартів FATF. Ми готові і надалі поглиблювати співпрацю для якнайшвидшого вступу до ЄС та ефективного використання фінансових ресурсів", — сказав Марченко.

Міністр фінансів України Сергій Марченко та виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровський. Фото: сайт Мінфіну

Враховуючи бойові дії, які продовжуться на українській території, Україна поттребує підтримки міжнародних партнерів для реалізації швидкого відновлення. Із необхідних 14,1 млрд доларів на 2023 рік, у держбюджеті передбачено 3,3 млрд доларів США. Сторони обговорили інструменти мобілізації решти необхідних ресурсів, йдеться в повідомленні.

Марченко подякував ЄС щодо їхніх намірів у фінансовій допомозі для термінового відновлення україської території.

"Вдячний ЄС за лідерство у наданні Україні фінансової допомоги. Завдяки підтримці ЄС під час війни були своєчасно здійснені першочергові бюджетні видатки. На цей рік програма МФД передбачає надання Україні пільгового фінансування у розмірі до 18 млрд євро, враховуючи 6 млрд євро, які вже перераховано до державного бюджету. Це безперечно вагомий внесок у фінансування бюджетного дефіциту та підтримку економіки країни в умовах воєнного стану", — зазначив Сергій Марченко.

А також наголосив, що швидка мобілізація коштів є життєво важливою, адже пріоритетицього року  спрямовані на створення безпечних  умов життя для мільйонів українців, а також на створення передумов для сталого економічного розвитку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кабінет міністрів України ухвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС та Ради асоціації про взаємний доступ до ринків публічних закупівель одне одного. Таким чином Україна зробила ще один важливий крок на шлях до членства в ЄС. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB