Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Марченко рассказал, сколько миллиардов долларов предусмотрено в бюджете на восстановление Украины arrow

Марченко рассказал, сколько миллиардов долларов предусмотрено в бюджете на восстановление Украины

30 апреля 2023 23:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В госбюджете заложено более 3 млрд долларов на восстановление Украины, — Марченко
Министр финансов Украины Сергей Марченко. Фото: сайт Минфина
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Министр финансов Украины Сергей Марченко и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровский обсудили сотрудничество в рамках масштабной макрофинансовой программы ЕС для Украины на 2023 год, скорейшее восстановление и интеграцию Украины в ЕС. Марченко находился с рабочим визитом в Стокгольме.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Читайте также:

Что известно

По словам министра финансов Украины, правительство Украины продолжает внедрять руформы для членства в Европейском Союзе. Также он поблагодарил коллег из Европейского союза за поддержку и финансовую помощь.

"Мы ведем активную работу по выполнению условий получения статуса кандидата, в том числе Министерство финансов привлечено к приведению законодательства в сфере борьбы с отмыванием средств к стандартам FATF. Мы готовы и дальше углублять сотрудничество для скорейшего вступления в ЕС и эффективного использования финансовых ресурсов", — сказал Марченко.

Министр финансов Украины Сергей Марченко и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровский. Фото: сайт Минфина

Учитывая боевые действия, которые продолжатся на украинской территории, Украина требует поддержки международных партнеров для реализации быстрого восстановления. Из необходимых 14,1 млрд. долларов на 2023 год, в госбюджете предусмотрено 3,3 млрд. долларов США. Стороны обсудили инструменты мобилизации остальных необходимых ресурсов, говорится в сообщении.

Марченко поблагодарил ЕС по поводу их намерений в финансовой помощи для срочного восстановления украинской территории.

Благодарен ЕС за лидерство в предоставлении Украине финансовой помощи. Благодаря поддержке ЕС во время войны были своевременно осуществлены первоочередные бюджетные расходы. На этот год программа МФД предусматривает предоставление Украине льготного финансирования в размере до 18 млрд евро, учитывая 6 млрд евро, которые уже перечислены в государственного бюджета. Это бесспорно весомый вклад в финансирование бюджетного дефицита и поддержку экономики страны в условиях военного положения", — отметил Сергей Марченко.

А также отметил, что быстрая мобилизация средств жизненно важна, ведь приоритеты этого года направлены на создание безопасных условий жизни для миллионов украинцев, а также на создание предпосылок для устойчивого экономического развития.

Напомним, ранее мы писали, что кабинет министров Украины принял решение Комитета ассоциации Украина-ЕС и Совета ассоциации о взаимном доступе к рынкам публичных закупок друг друга. Таким образом, Украина сделала еще один важный шаг на путь к членству в ЕС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Защитники должны вернуться домой: одесские волонтеры готовятся к экспедиции по поиску тел погибших

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас