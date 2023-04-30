В госбюджете заложено более 3 млрд долларов на восстановление Украины, — Марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко. Фото: сайт Минфина

Министр финансов Украины Сергей Марченко и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровский обсудили сотрудничество в рамках масштабной макрофинансовой программы ЕС для Украины на 2023 год, скорейшее восстановление и интеграцию Украины в ЕС. Марченко находился с рабочим визитом в Стокгольме.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

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По словам министра финансов Украины, правительство Украины продолжает внедрять руформы для членства в Европейском Союзе. Также он поблагодарил коллег из Европейского союза за поддержку и финансовую помощь.

"Мы ведем активную работу по выполнению условий получения статуса кандидата, в том числе Министерство финансов привлечено к приведению законодательства в сфере борьбы с отмыванием средств к стандартам FATF. Мы готовы и дальше углублять сотрудничество для скорейшего вступления в ЕС и эффективного использования финансовых ресурсов", — сказал Марченко.

Министр финансов Украины Сергей Марченко и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровский. Фото: сайт Минфина

Учитывая боевые действия, которые продолжатся на украинской территории, Украина требует поддержки международных партнеров для реализации быстрого восстановления. Из необходимых 14,1 млрд. долларов на 2023 год, в госбюджете предусмотрено 3,3 млрд. долларов США. Стороны обсудили инструменты мобилизации остальных необходимых ресурсов, говорится в сообщении.

Марченко поблагодарил ЕС по поводу их намерений в финансовой помощи для срочного восстановления украинской территории.

Благодарен ЕС за лидерство в предоставлении Украине финансовой помощи. Благодаря поддержке ЕС во время войны были своевременно осуществлены первоочередные бюджетные расходы. На этот год программа МФД предусматривает предоставление Украине льготного финансирования в размере до 18 млрд евро, учитывая 6 млрд евро, которые уже перечислены в государственного бюджета. Это бесспорно весомый вклад в финансирование бюджетного дефицита и поддержку экономики страны в условиях военного положения", — отметил Сергей Марченко.

А также отметил, что быстрая мобилизация средств жизненно важна, ведь приоритеты этого года направлены на создание безопасных условий жизни для миллионов украинцев, а также на создание предпосылок для устойчивого экономического развития.

Напомним, ранее мы писали, что кабинет министров Украины принял решение Комитета ассоциации Украина-ЕС и Совета ассоциации о взаимном доступе к рынкам публичных закупок друг друга. Таким образом, Украина сделала еще один важный шаг на путь к членству в ЕС.