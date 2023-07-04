Маск і Цукерберг очолили список найбагатших людей світу
Відомі мільярдери Ілон Маск та Марк Цукерберг очолили рейтинг найбагатших людей світу за останні 6 місяців. У першій половині 2023 року 500 найбагатших людей світу примножили свої статки на 852 млрд доларів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Рейтинг найбагатших людей світу
Рейтинг найбагатших людей світу очолив американський бізнесмен, власник Tesla, SpaceX та Twitter Ілон Маск, який за перші пів року збільшив свій статок на $96,6 млрд. Загалом його статки оцінюються в $234 млрд. При тому, зростання капіталу Маска триває
Другу сходинку у списку посів власник Meta Platforms Марк Цукерберг, статки якого до червня збільшились на 58,9 мільярда доларів.
Окрім того, до списку також увійшли:
- засновник Microsort Білл Гейтс ($134 млрд),
- засновник Oracle та власник акцій Tesla Ларрі Елісон ($133 млрд),
- колишній CEO Microsoft Стів Балмер ($118 млрд),
- інвестор Уоррен Баффет ($115 млрд),
- співзасновник Alphabet (володіє Google) Ларрі Пейдж ($110 млрд)
- та співзасновник Google Сергій Брін ($104 млрд).
Як зазначає видання, кожен із багатіїв у списку заробляв у середньому 14 мільйонів доларів на день за останні шість місяців. Це було найкраще півріччя для мільярдерів з останньої половини 2020 року, коли економіка відновилася після спаду, спричиненого Covid.
Нагадаємо, нещодавно Ілона Маска звинуватили у махінаціях з криптовалютою за допомогою Twitter. Зокрема, у квітні він замінив логотип Twitter на емблему Dogecoin, що викликало 30%-вий стрибок вартості цієї криптовалюти — після чого Маск продав її на суму близько 124 млн доларів.