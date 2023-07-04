Маск і Цукерберг очолили список найбагатших людей світу

Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: google

Відомі мільярдери Ілон Маск та Марк Цукерберг очолили рейтинг найбагатших людей світу за останні 6 місяців. У першій половині 2023 року 500 найбагатших людей світу примножили свої статки на 852 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Рейтинг найбагатших людей світу

Рейтинг найбагатших людей світу очолив американський бізнесмен, власник Tesla, SpaceX та Twitter Ілон Маск, який за перші пів року збільшив свій статок на $96,6 млрд. Загалом його статки оцінюються в $234 млрд. При тому, зростання капіталу Маска триває

Другу сходинку у списку посів власник Meta Platforms Марк Цукерберг, статки якого до червня збільшились на 58,9 мільярда доларів.

Окрім того, до списку також увійшли:

засновник Microsort Білл Гейтс ($134 млрд),

засновник Oracle та власник акцій Tesla Ларрі Елісон ($133 млрд),

колишній CEO Microsoft Стів Балмер ($118 млрд),

інвестор Уоррен Баффет ($115 млрд),

співзасновник Alphabet (володіє Google) Ларрі Пейдж ($110 млрд)

та співзасновник Google Сергій Брін ($104 млрд).

Як зазначає видання, кожен із багатіїв у списку заробляв у середньому 14 мільйонів доларів на день за останні шість місяців. Це було найкраще півріччя для мільярдерів з останньої половини 2020 року, коли економіка відновилася після спаду, спричиненого Covid.

Рейтинг найбагатших людей світу. Інфографіка: Bloomberg

Нагадаємо, нещодавно Ілона Маска звинуватили у махінаціях з криптовалютою за допомогою Twitter. Зокрема, у квітні він замінив логотип Twitter на емблему Dogecoin, що викликало 30%-вий стрибок вартості цієї криптовалюти — після чого Маск продав її на суму близько 124 млн доларів.