Маск и Цукерберг возглавили список самых богатых людей мира
Известные миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг возглавили рейтинг самых богатых людей мира за последние 6 месяцев. В первой половине 2023 года 500 самых богатых людей мира приумножили свое состояние на 852 млрд долларов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Рейтинг самых богатых людей мира
Рейтинг самых богатых людей мира возглавил американский бизнесмен, владелец Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск, который за первые полгода увеличил свое состояние на $96,6 млрд. В целом его состояние оценивается в $234 млрд. При этом рост капитала Маска продолжается
Вторую строчку в списке занял владелец Meta Platforms Марк Цукерберг, состояние которого к июню увеличилось на 58,9 миллиарда долларов.
Кроме того, в список также вошли:
- основатель Microsort Билл Гейтс ($134 млрд),
- основатель Oracle и владелец акций Tesla Ларри Элисон ($133 млрд),
- бывший CEO Microsoft Стив Балмер ($118 млрд),
- инвестор Уоррен Баффет ($115 млрд),
- соучредитель Alphabet (владеет Google) Ларри Пейдж ($110 млрд)
- и соучредитель Google Сергей Брин ($104 млрд).
Как отмечает издание, каждый из богачей в списке зарабатывал в среднем 14 миллионов долларов в день за последние шесть месяцев. Это было лучшее полугодие для миллиардеров с последней половины 2020 года, когда экономика восстановилась после спада, вызванного Covid.
Напомним, недавно Илона Маска обвинили в махинациях с криптовалютой с помощью Twitter. В частности, в апреле он заменил логотип Twitter на эмблему Dogecoin, что вызвало 30%-ный скачок стоимости этой криптовалюты — после чего Маск продал ее на сумму около 124 млн долларов.