Маск и Цукерберг возглавили список самых богатых людей мира

Американский миллиардер Илон Маск. Фото: google

Известные миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг возглавили рейтинг самых богатых людей мира за последние 6 месяцев. В первой половине 2023 года 500 самых богатых людей мира приумножили свое состояние на 852 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Рейтинг самых богатых людей мира

Рейтинг самых богатых людей мира возглавил американский бизнесмен, владелец Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск, который за первые полгода увеличил свое состояние на $96,6 млрд. В целом его состояние оценивается в $234 млрд. При этом рост капитала Маска продолжается

Вторую строчку в списке занял владелец Meta Platforms Марк Цукерберг, состояние которого к июню увеличилось на 58,9 миллиарда долларов.

Кроме того, в список также вошли:

основатель Microsort Билл Гейтс ($134 млрд),

основатель Oracle и владелец акций Tesla Ларри Элисон ($133 млрд),

бывший CEO Microsoft Стив Балмер ($118 млрд),

инвестор Уоррен Баффет ($115 млрд),

соучредитель Alphabet (владеет Google) Ларри Пейдж ($110 млрд)

и соучредитель Google Сергей Брин ($104 млрд).

Как отмечает издание, каждый из богачей в списке зарабатывал в среднем 14 миллионов долларов в день за последние шесть месяцев. Это было лучшее полугодие для миллиардеров с последней половины 2020 года, когда экономика восстановилась после спада, вызванного Covid.

Рейтинг самых богатых людей в мире. Инфографика: Bloomberg

Напомним, недавно Илона Маска обвинили в махинациях с криптовалютой с помощью Twitter. В частности, в апреле он заменил логотип Twitter на эмблему Dogecoin, что вызвало 30%-ный скачок стоимости этой криптовалюты — после чего Маск продал ее на сумму около 124 млн долларов.