Маск після критики від Ізраїлю пояснив, чому Starlink забезпечить зв'язок у Газі
Ізраїль заявив про намір припинити співпрацю зі Starlink після заяви Маска про те, що Starlink забезпечуватиме зв’язок для гуманітарних організацій у Секторі Гази. Натомість сам бізнесмен заявив, що поки жоден термінал Starlink не намагався під'єднатися з Гази.
Про це написав Ілон Маск на сторінці у Twitter.
Використання Starlink у Секторі Гази
"Ми не такі наївні. Відповідно до моєї публікації, жоден термінал Starlink не намагався під'єднатися з Гази", — зазначив він.
За його словами, якщо це станеться — будуть вжиті "надзвичайні заходи", щоб переконатися в гуманітарних цілях використання системи.
"Ми проведемо перевірку безпеки з урядами США та Ізраїлю, перш ніж включити хоча б один термінал", — додав Маск.
Нагадаємо, що мільярдер Ілон Маск припустив, що світ рухається до Третьої світової війни. Він зазначив, що це може статися тоді, коли на військову допомогу США Ізраїлю відреагує Іран.
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