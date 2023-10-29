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Маск після критики від Ізраїлю пояснив, чому Starlink забезпечить зв'язок у Газі

29 жовтня 2023 10:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Маск після критики від Ізраїлю пояснив, чому Starlink забезпечить зв'язок у Газі
Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Ізраїль заявив про намір припинити співпрацю зі Starlink після заяви Маска про те, що Starlink забезпечуватиме зв’язок для гуманітарних організацій у Секторі Гази. Натомість сам бізнесмен заявив, що поки жоден термінал Starlink не намагався під'єднатися з Гази.

Про це написав Ілон Маск на сторінці у Twitter.

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Використання Starlink у Секторі Гази

"Ми не такі наївні. Відповідно до моєї публікації, жоден термінал Starlink не намагався під'єднатися з Гази", — зазначив він.

За його словами, якщо це станеться — будуть вжиті "надзвичайні заходи", щоб переконатися в гуманітарних цілях використання системи.

"Ми проведемо перевірку безпеки з урядами США та Ізраїлю, перш ніж включити хоча б один термінал", — додав Маск.

Маск
скриншот допису Ілона Маска

Нагадаємо, що мільярдер Ілон Маск припустив, що світ рухається до Третьої світової війни. Він зазначив, що це може статися тоді, коли на військову допомогу США Ізраїлю  відреагує Іран.

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