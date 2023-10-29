Маск после критики от Израиля объяснил, почему Starlink обеспечит связь в Газе

Американский миллиардер Илон Маск. Фото: google.com

Израиль заявил о намерении прекратить сотрудничество со Starlink после заявления Маска о том, что Starlink будет обеспечивать связь для гуманитарных организаций в секторе Газа. Сам же бизнесмен заявил, что пока ни один терминал Starlink не пытался подключиться с Газы.

Об этом написал Илон Маск на странице Twitter.

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"Мы не так наивны. Согласно моей публикации, ни один терминал Starlink не пытался подключиться с Газы", — отметил он.

По его словам, если это произойдет, будут приняты "чрезвычайные меры", чтобы убедиться в гуманитарных целях использования системы.



"Мы проведем проверку безопасности с правительствами США и Израиля, прежде чем включить хотя бы один терминал", — добавил Маск.

Скриншот поста Илона Маска

Напомним, что миллиардер Илон Маск предположил, что мир двигается к Третьей мировой войне. Он отметил, что это может произойти, когда на военную помощь США Израилю отреагирует Иран.