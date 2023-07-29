Маск відмовив ЗСУ у доступі Starlink поблизу Криму

Генеральний директор Tesla та власник Twitter Ілон Маск. Фото: REUTERS

Супутниковий сервіс Starlink, доступний у понад 50 країнах світу, використовують також і в Україні. Більше того ЗСУ часто використовують технологію на полі бою, що значно переважає ресурси РФ. Однак нещодавно стало відомо, що власник компанії SpaceX Ілон Маск відмовив Україні у доступі Starlink поблизу Криму.

Про це повідомляє The New York Times.

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Так, Starlink дав перевагу в війні над російськими окупантами. Адже, за словами українських військових, час влучання в ціль скоротилася від 20 до однієї хвилини. Також технологія допомогла врятувати багато життів. Найчастіше на передовій Starlink "використовується для координації ударів безпілотників і збору розвідданих".

Змодельована швидкість Starlink з часів російського вторгнення. Фото: Starlink

Однак Ілон Маск відмовив українським військовим у доступі до Starlink поблизу тимчасово окупованого Росією Криму. І це певним чином вплинуло на стратегію бою.

ЗСУ планували відправити безпілотник на російські кораблі в Чорному морі, однак Маск заявив, що "Starlink не можна використовувати для ударів безпілотників на великій відстані".

"Starlink забезпечує швидкість завантаження в Інтернеті, як правило, близько 100 мегабіт на секунду, що можна порівняти з багатьма стаціонарними послугами. SpaceX зазвичай стягує з окремих клієнтів близько 600 доларів США за кожен термінал, який отримує з’єднання з космосу, плюс щомісячну плату за обслуговування в розмірі приблизно 75 доларів США, причому для компаній і урядів коштує більше. За словами експертів, компанія знає місцезнаходження, рух і висоту кожного терміналу Starlink", — зазначає видання.

Нагадаємо, що пресслужба компанії Ілона Маска SpaceX підтвердила успішний запуск додаткових 54 супутників Starlink у космічний простір. Ці супутники призначені для використання в рамках проєкту Starlink, спрямованого на створення глобальної мережі Інтернет.