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Маск отказал ВСУ в доступе Starlink вблизи Крыма

29 июля 2023 23:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Маск отказал ВСУ в доступе Starlink вблизи Крыма
Генеральный директор Tesla и владелец Twitter Илон Маск. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Спутниковый сервис Starlink, доступный более чем в 50 странах мира, используют также и в Украине. Более того, ВСУ часто используют технологию на поле боя, что значительно превышает ресурсы РФ. Однако недавно стало известно, что владелец компании SpaceX Илон Маск отказал Украине в доступе Starlink вблизи Крыма.

Об этом сообщает The New York Times.

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Так, Starlink дал преимущество в войне над российскими оккупантами. Ведь, по словам украинских военных, время попадания в цель сократилось от 20 до одной минуты. Также технология помогла спасти многие жизни. Чаще всего на передовой Starlink используется для координации ударов беспилотников и сбора разведданных.

Смоделированная скорость Starlink со времен российского вторжения. Фото: Starlink

Однако Илон Маск отказал украинским военным в доступе к Starlink вблизи временно оккупированного Россией Крыма. И это повлияло на стратегию боя.

ВСУ планировали отправить беспилотник на российские корабли в Черном море, однако Маск заявил, что "Starlink нельзя использовать для ударов беспилотников на большом расстоянии".

"Starlink обеспечивает скорость загрузки в Интернете, как правило, около 100 мегабит в секунду, что сравнимо со многими стационарными услугами. SpaceX обычно взимает с отдельных клиентов около 600 долларов США за каждый терминал, получающий соединение из космоса, плюс ежемесячную плату за обслуживание в размере примерно 75 долларов США, причем для компаний и правительств стоит больше. По словам экспертов, компания знает местонахождение, движение и высоту каждого терминала Starlink", — отмечает издание.

Напомним, что пресс-служба компании Илона Маска SpaceX подтвердила успешный запуск дополнительных 54 спутников Starlink в космическое пространство. Эти спутники предназначены для использования в рамках проекта Starlink, направленного на создание глобальной сети Интернет.

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