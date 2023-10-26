Масова стрілянина в США — понад 20 загиблих та десятки поранених
У місті Льюїстон штату Мен (США) в ніч на 26 жовтня чоловік відкрив вогонь із рушниці. Відомо про понад 20 загиблих та близько 60 постраждалих, однак кількість жертв може бути більшою.
Про це повідомляє NBC.
Масова стрілянина в США
Зазначається, що невідомий чоловік був озброєний рушницею. Спершу він обстріляв місцеві бар та боулінг. Наразі відомо про не менш як три місця нападу: на Годдард-роуд, Моллісон-Вей і в 500-му кварталі Лінкольн-стріт, звідти поліція евакуювала деяких мешканців.
Наразі відомо про 22 загиблих та близько 60 поранених, однак ці дані можуть змінитись.
Також повідомляється, що президента Джо Байдена поінформували про цю подію.
Стрільця досі розшукує поліція.
Оновлено 06:11. Поліція змогла ідентифікувати підозрюваного — це 40-річний Роберт Кард, який є "озброєним і небезпечним".
Нагадаємо, що поліція Брюсселя ліквідувала нападника, який вбив двох шведських футбольних уболівальників. Попри це в місті станом на 17 жовтня запроваджено максимальний рівень терористичної загрози.
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