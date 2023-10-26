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Масова стрілянина в США — понад 20 загиблих та десятки поранених

26 жовтня 2023 05:46
оновлено: 06:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Масова стрілянина в США — понад 20 загиблих та десятки поранених
Підозрюваний у масовій стрілянині в США. Фото: facebook.com/permalink
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У місті Льюїстон штату Мен (США) в ніч на 26 жовтня чоловік відкрив вогонь із рушниці. Відомо про понад 20 загиблих та близько 60 постраждалих, однак кількість жертв може бути більшою.

Про це повідомляє NBC

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Масова стрілянина в США

Зазначається, що невідомий чоловік був озброєний рушницею. Спершу він обстріляв місцеві бар та боулінг. Наразі відомо про не менш як три місця нападу: на Годдард-роуд, Моллісон-Вей і в 500-му кварталі Лінкольн-стріт, звідти поліція евакуювала деяких мешканців.

Підозрюваний у масовій стрілянині в США
Підозрюваний у масовій стрілянині в США. Фото: facebook.com/permalink

Наразі відомо про 22 загиблих та близько 60 поранених, однак ці дані можуть змінитись.

Також повідомляється, що президента Джо Байдена поінформували про цю подію.

Стрільця досі розшукує поліція.

Автівка на якій може пересуватися підозрюваний
Автівка на якій може пересуватися підозрюваний. Фото: Поліцейське управління штату Мен Льюїстон

Оновлено 06:11. Поліція змогла ідентифікувати підозрюваного — це 40-річний Роберт Кард, який є "озброєним і небезпечним".

Скриншот повідомлення в Facebook поліції штату Мейн
Скриншот повідомлення в Facebook поліції штату Мейн

Нагадаємо, що поліція Брюсселя ліквідувала нападника, який вбив двох шведських футбольних уболівальників. Попри це в місті станом на 17 жовтня запроваджено максимальний рівень терористичної загрози.

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