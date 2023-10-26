Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Массовая стрельба в США — более 20 погибших и десятки раненых arrow

Массовая стрельба в США — более 20 погибших и десятки раненых

26 октября 2023 05:46
обновлено: 06:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Массовая стрельба в США — более 20 погибших и десятки раненых
Подозреваемый в массовой стрельбе в США. Фото: facebook.com/permalink
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В городе Льюистон штата Мэн (США) в ночь на 26 октября мужчина открыл огонь из ружья. Известно о более 20 погибших и около 60 пострадавших, однако количество жертв может быть больше.

Об этом сообщает NBC.

Читайте также:

Массовая стрельба в США

Отмечается, что неизвестный мужчина был вооружен ружьем. Сначала он обстрелял местные бар и боулинг. Пока известно о не менее трех местах нападения: на Годдард-роуд, Моллисон-Вэй и в 500-м квартале Линкольн-стрит, оттуда полиция эвакуировала некоторых жителей.

Подозреваемый в массовой стрельбе в США
Подозреваемый в массовой стрельбе в США. Фото: facebook.com/permalink

Известно о 22 погибших и около 60 раненых, однако эти данные могут измениться.

Также сообщается, что президент США Джо Байден проинформирован об этом событии.

Стрельца до сих пор разыскивает полиция.

Автомобиль на котором может передвигаться подозреваемый
Автомобиль на котором может передвигаться подозреваемый. Фото: Полицейское управление штата Мэн Льюистон

Обновлено 06:11. Полиция смогла идентифицировать подозреваемого — это 40-летний Роберт Кард, который является "вооруженным и опасным".

Скриншот сообщения в Facebook полиции штата Мэйн
Скриншот сообщения в Facebook полиции штата Мэйн

Напомним, что полиция Брюсселя ликвидировала нападающего, убившего двух шведских футбольных болельщиков. Несмотря на это, в городе по состоянию на 17 октября введен максимальный уровень террористической угрозы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме