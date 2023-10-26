Массовая стрельба в США — более 20 погибших и десятки раненых
В городе Льюистон штата Мэн (США) в ночь на 26 октября мужчина открыл огонь из ружья. Известно о более 20 погибших и около 60 пострадавших, однако количество жертв может быть больше.
Об этом сообщает NBC.
Массовая стрельба в США
Отмечается, что неизвестный мужчина был вооружен ружьем. Сначала он обстрелял местные бар и боулинг. Пока известно о не менее трех местах нападения: на Годдард-роуд, Моллисон-Вэй и в 500-м квартале Линкольн-стрит, оттуда полиция эвакуировала некоторых жителей.
Известно о 22 погибших и около 60 раненых, однако эти данные могут измениться.
Также сообщается, что президент США Джо Байден проинформирован об этом событии.
Стрельца до сих пор разыскивает полиция.
Обновлено 06:11. Полиция смогла идентифицировать подозреваемого — это 40-летний Роберт Кард, который является "вооруженным и опасным".
Напомним, что полиция Брюсселя ликвидировала нападающего, убившего двух шведских футбольных болельщиков. Несмотря на это, в городе по состоянию на 17 октября введен максимальный уровень террористической угрозы.
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