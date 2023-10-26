Массовая стрельба в США — более 20 погибших и десятки раненых

Подозреваемый в массовой стрельбе в США. Фото: facebook.com/permalink

В городе Льюистон штата Мэн (США) в ночь на 26 октября мужчина открыл огонь из ружья. Известно о более 20 погибших и около 60 пострадавших, однако количество жертв может быть больше.

Об этом сообщает NBC.

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Массовая стрельба в США

Отмечается, что неизвестный мужчина был вооружен ружьем. Сначала он обстрелял местные бар и боулинг. Пока известно о не менее трех местах нападения: на Годдард-роуд, Моллисон-Вэй и в 500-м квартале Линкольн-стрит, оттуда полиция эвакуировала некоторых жителей.

Подозреваемый в массовой стрельбе в США. Фото: facebook.com/permalink

Известно о 22 погибших и около 60 раненых, однако эти данные могут измениться.

Также сообщается, что президент США Джо Байден проинформирован об этом событии.

Стрельца до сих пор разыскивает полиция.

Автомобиль на котором может передвигаться подозреваемый. Фото: Полицейское управление штата Мэн Льюистон

Обновлено 06:11. Полиция смогла идентифицировать подозреваемого — это 40-летний Роберт Кард, который является "вооруженным и опасным".

Скриншот сообщения в Facebook полиции штата Мэйн

Напомним, что полиция Брюсселя ликвидировала нападающего, убившего двух шведских футбольных болельщиков. Несмотря на это, в городе по состоянию на 17 октября введен максимальный уровень террористической угрозы.