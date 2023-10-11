Масштабна пожежа у лондонському аеропорту Лутон: подробиці

Масштабна пожежа у лондонському аеропорту Лутон. Фото: скриншот

В лондонському аеропорту Лутон призупинено всі рейси через пожежу, яка спалахнула на одній із автостоянок. На місці події працюють пожежники. Інформації про постраждалих немає.

Про це пише видання Sky News.

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Пожежна служба заявила, що половина автостоянки "повністю охоплена вогнем", а будівля зазнала "значного руйнування конструкції".

Пожежники намагаються загасити величезну пожежу та не допустити її поширення на сусідні будівлі та транспортні засоби на злітно-посадковій смузі аеропорту.

Служба швидкої допомоги Східної Англії повідомила, що чотирьох пожежників і одного співробітника аеропорту доправили до лікарні Лутон і Данстейбл.

Тим часом в аеропорті Лутона повідомили про призупинку рейсів до 11 жовтня.

"Безпека наших пасажирів і персоналу залишається нашим головним пріоритетом. Тому ми прийняли рішення призупинити всі рейси до 12:00 середи, 11 жовтня. Пасажирам радимо не їхати в аеропорт у цей час, оскільки доступ залишається суворо обмеженим", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, одеські фахівці ДСНС отримали нову техніку для гасіння пожеж. Вантажний автомобіль Chevrolet Chevy Van передали рятувальникам колеги зі Швейцарії.

За інформацією надзвичайників, автомобіль має невеликі габарити, що надасть змогу швидше прибути на місце події та розпочати ліквідацію надзвичайної ситуації до прибуття основних сил.