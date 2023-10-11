Масштабна пожежа у лондонському аеропорту Лутон: подробиці
В лондонському аеропорту Лутон призупинено всі рейси через пожежу, яка спалахнула на одній із автостоянок. На місці події працюють пожежники. Інформації про постраждалих немає.
Про це пише видання Sky News.
Пожежа у лондонскому аеропорту
Пожежна служба заявила, що половина автостоянки "повністю охоплена вогнем", а будівля зазнала "значного руйнування конструкції".
Vehicles exploding every few seconds! #LutonAirport pic.twitter.com/FnT7q6Ulhx— Robson O'Reardon🎗 (@RobsonOReardon) October 10, 2023
Пожежники намагаються загасити величезну пожежу та не допустити її поширення на сусідні будівлі та транспортні засоби на злітно-посадковій смузі аеропорту.
At least crop it… https://t.co/KJgVb5RnUG— Robson O'Reardon🎗 (@RobsonOReardon) October 10, 2023
Служба швидкої допомоги Східної Англії повідомила, що чотирьох пожежників і одного співробітника аеропорту доправили до лікарні Лутон і Данстейбл.
Luton Airport Fire 😨😨😨 pic.twitter.com/xmwacibIJS— Graham (@grahamt85) October 10, 2023
Тим часом в аеропорті Лутона повідомили про призупинку рейсів до 11 жовтня.
"Безпека наших пасажирів і персоналу залишається нашим головним пріоритетом. Тому ми прийняли рішення призупинити всі рейси до 12:00 середи, 11 жовтня. Пасажирам радимо не їхати в аеропорт у цей час, оскільки доступ залишається суворо обмеженим", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, одеські фахівці ДСНС отримали нову техніку для гасіння пожеж. Вантажний автомобіль Chevrolet Chevy Van передали рятувальникам колеги зі Швейцарії.
За інформацією надзвичайників, автомобіль має невеликі габарити, що надасть змогу швидше прибути на місце події та розпочати ліквідацію надзвичайної ситуації до прибуття основних сил.