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Масштабный пожар в лондонском аэропорту Лутон: подробности

11 октября 2023 03:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Масштабный пожар в лондонском аэропорту Лутон: подробности
Масштабный пожар в Лондонском аэропорту Лутон. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В лондонском аэропорту Лутон приостановлены все рейсы из-за пожара, вспыхнувшего на одной из автостоянок. На месте происшествия работают пожарные. Информации о пострадавших нет.

Об этом пишет издание Sky News.

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Пожарная служба заявила, что половина автостоянки "полностью охвачена огнем", а здание потерпело "значительное разрушение конструкции".

Пожарные пытаются потушить огромный пожар и не допустить его распространения на соседние здания и транспортные средства на взлетно-посадочной полосе аэропорта.

Служба скорой помощи Восточной Англии сообщила, что четырех пожарных и одного сотрудника аэропорта доставили в больницу Лутон и Данстейбл.

Тем временем в аэропорту Лутона сообщили о приостановке рейсов до 11 октября.

"Безопасность наших пассажиров и персонала остается нашим главным приоритетом. Поэтому мы приняли решение приостановить все рейсы до 12:00 среды, 11 октября. Пассажирам советуем не ехать в аэропорт в настоящее время, поскольку доступ остается строго ограниченным", — говорится в сообщении.

Сообщение лондонского аэропорта

Напомним, одесские специалисты ГСЧС получили новую технику для тушения пожаров. Грузовой автомобиль Chevrolet Chevy Van передали спасателям коллеги из Швейцарии.

По информации чрезвычайников, автомобиль имеет небольшие габариты, что позволит быстрее прибыть на место происшествия и приступить к ликвидации чрезвычайной ситуации до прибытия основных сил.

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