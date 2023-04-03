Леонардо да Вінчі ймовірно був сином рабині

Леонардо да Вінчі, італійський митець епохи Відродження, ймовірно був сином рабині свого батька

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Згідно з біографіями Леонардо да Вінчі, він був позашлюбним сином нотаріуса П'єро да Вінчі та селянки Катерини. Однак нові дослідження свідчать про те, що Катерина найімовірніше була рабинею П'єро, звільненою через народження сина. Про це пише доцентка кафедри історії мистецтва Ноттінгемського університету Габріеле Нехер. Оригінал опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

Мати Леонардо да Вінчі могла бути рабинею: нове дослідження про Європу епохи Відродження

Нещодавно знайдена записка, складена батьком Леонардо да Вінчі, П'єро, в листопаді 1452 року, свідчить про те, що він звільнив поневолену жінку на ім'я Катерина. Науковець, який знайшов документ (Карло Вечче, професор італійської літератури), припустив, що вона була матір'ю Леонардо.

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Це оголошення було зроблене одночасно з публікацією роману Вечче "Посмішка Катерини" (Il Sorriso di Caterina) — вигаданої розповіді про життя матері да Вінчі. У романі Вечче переплітаються ті кілька фактів, з якими погоджуються дослідники: те, що да Вінчі був позашлюбною дитиною свого батька і жінки нижчого статусу, і те, що його матір звали Катериною.

Науковці погоджуються з цими фактами завдяки ще одному архівному відкриттю, зробленому провідним дослідником Леонардо да Вінчі Мартіном Кемпом у 2016 році.

Мартін Кемп. Фото: davincimasterclass.podia.com

Кемп знайшов податкову декларацію 1457 року, подану дідом Леонардо, Антоніо да Вінчі, який перерахував членів своєї сім'ї, включаючи позашлюбного сина П'єро да Вінчі, "народженого від нього і Катерини". Цей документ дозволив Кемпу ідентифікувати матір да Вінчі як 15-річну сироту Катерину ді Мео Ліппі.

Ці дві архівні знахідки — емансипація Катерини від П'єро да Вінчі та податкова декларація Антоніо да Вінчі — означають, що Вечче і Кемп сходяться на думці щодо соціального походження матері да Вінчі. Це важлива частина історії його життя.

Якби да Вінчі був законним сином, його професійна кар'єра пішла б шляхом батька, який був нотаріусом (юристом, який засвідчує автентичність і підтверджує юридичні документи).

Да Вінчі був визнаний сином свого батька і жив зі своїм дідусем, але як незаконнонароджена дитина, його професійна кар'єра і навчання мали відбуватися в іншому місці. Замість того, щоб займатися юридичною кар'єрою, да Вінчі став учнем Андреа дель Верроккіо, ювеліра і живописця. Решта, як то кажуть, — історія.

Будинок в Тоскані, де народився Леонардо да Вінчі. Фото: Roland Arhelger / wikimedia commons

Рабство в Європі епохи Відродження

Рабство було невід'ємною частиною соціальної структури Європи епохи Відродження і добре задокументоване в юридичних документах. Значна частина нещодавніх досліджень була зосереджена на кращому розумінні того, що означало бути "поневоленим" і ким могли бути ці раби.

Нещодавно знайдений документ демонструє, наскільки поширеним було рабство в Європі епохи Відродження і як далеко воно сягало в соціальній шкалі. П'єро да Вінчі — який був досить заможним, але аж ніяк не верхівкою суспільного устрою — володів невільницею (Катериною) і міг дозволити собі звільнити її.

П'єро слідував тогочасним соціальним традиціям, додавши до свого господарства рабиню-черкеску. Рабині-черкески походили з північно-західного Кавказу, а їхні жінки славилися своєю красою.

Багато черкесів були мусульманами, і ім'я "Катерина" зазвичай присвоювалося при наверненні до християнства. Катерина — це відсилка до святої Катерини Олександрійської, римської наверненої, яка стала мученицею, тому ім'я одночасно відсилало до цього акту навернення і до прикладу відданого служіння для наслідування новонаверненим.

Свята Катерина Олександрійська на полотні Караваджо (1598 рік)

Звільнення рабів було соціальним виявом християнського милосердя і часто відбувалося, коли власник складав заповіт, або коли раб "доводив" свою службу. Це могло бути пов'язано з тривалістю їхньої служби або — ймовірно, у випадку Катерини — народженням сина. Ці люди часто зникали з обліку після звільнення.

У випадку Катерини Кемп припускає, що вона отримала невелике придане, щоб уможливити скромний шлюб. Безумовно, можливо, що емансипація Катерини відбулася після народження її сина Леонардо, але архіви не дають нам більше відповідей. Ймовірно, не існує способу дізнатися, якою була доля Катерини, і вигадана розповідь Вечче є такою ж гарною реконструкцією, як і будь-яка інша.

Документ Векко також піднімає питання про те, що означає слово "рабство" в контексті ренесансної Європи. У найзагальнішому розумінні рабство означає належність людини іншій особі, включно з власністю на її тіло та працю.

У Європі епохи Відродження така невільниця, як Катерина, вважалася дуже цінною. Для П'єро да Вінчі наявність рабині в домашньому господарстві слугувала маркером статусу. Його володіння рабинею-черкескою свідчило про те, що він був економічно та професійно успішним.

Окрім того, подальше звільнення рабині дозволило П'єро продемонструвати своє нібито християнське співчуття, звільнивши її, і знову продемонструвати свій економічний достаток, втративши її (безкоштовну) робочу силу.

Раб епохи Відродження був "найневільнішим" зі слуг ренесансної родини, але, зрештою, кожен зі слуг П'єро да Вінчі був закріпаченим і невільним у той чи інший спосіб.

Невільники в Європі епохи Відродження не вважалися окремою групою, а вписувалися в ширший соціальний контекст кріпацтва та підневільного стану. Їх відрізняла фіксована ринкова вартість, а також те, що за законом вони могли бути продані та перепродані, якщо не були звільнені, що призвело до того, що їх почали розглядати як предмети розкоші.

Леонардо да Вінчі

Тож, чи змінює документ Вечче наше розуміння життя і творчості да Вінчі? Анітрохи. Однак він проливає світло на те, наскільки глибоко поневолення проникло в домогосподарства Європи епохи Відродження.

Габріеле Нехер, доцент кафедри історії мистецтва Ноттінгемського університету