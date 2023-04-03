Леонардо да Винчи, вероятно, был сыном рабыни

Леонардо да Винчи, итальянский художник эпохи Возрождения, вероятно, был сыном рабыни своего отца

Мария Кагал Редактор международного отдела

Согласно биографиям Леонардо да Винчи, он был внебрачным сыном нотариуса Пьеро да Винчи и крестьянки Катерины. Однако новые исследования свидетельствуют о том, что Катерина вероятнее всего была рабыней Пьеро, освобожденной из-за рождения сына. Об этом пишет доцент кафедры истории искусства Ноттингемского университета Габриэле Нехер. Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Мать Леонардо да Винчи могла быть рабыней: новое исследование о Европе эпохи Возрождения

Недавно найденная записка, составленная отцом Леонардо да Винчи, Пьеро, в ноябре 1452 года, свидетельствует о том, что он уволил порабощенную женщину по имени Катерина. Ученый, нашедший документ (Карло Вечче, профессор итальянской литературы), предположил, что она была матерью Леонардо.

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Это объявление было сделано одновременно с публикацией романа Вечче "Улыбка Екатерины" (Il Sorriso di Caterina) — вымышленного рассказа о жизни матери да Винчи. В романе Вечче переплетаются те несколько фактов, с которыми согласны исследователи: то, что да Винчи был внебрачным ребенком своего отца и женщины низшего статуса, и то, что его мать звали Катериной.

Ученые согласны с этими фактами благодаря еще одному архивному открытию, сделанному ведущим исследователем Леонардо да Винчи Мартином Кэмпом в 2016 году.

Мартин Кэмп. Фото: davincimasterclass.podia.com

Кэмп нашел налоговую декларацию 1457 года, поданную дедом Леонардо, Антонио да Винчи, перечислившим членов своей семьи, включая внебрачного сына Пьеро да Винчи, "рожденного от него и Катерины". Этот документ позволил Кэмпу идентифицировать мать да Винчи как 15-летнюю сироту Катерину ди Мео Липпи.

Эти две архивные находки — эмансипация Катерины от Пьеро да Винчи и налоговая декларация Антонио да Винчи — означают, что Вечче и Кэмп сходятся во мнении социального происхождения матери да Винчи. Это немаловажная часть истории его жизни.

Если бы да Винчи был законным сыном, его профессиональная карьера пошла бы по пути отца, который был нотариусом (юристом, удостоверяющим подлинность и подтверждающим юридические документы).

Да Винчи был признан сыном своего отца и жил со своим дедушкой, но как незаконнорожденный ребенок, его профессиональная карьера и обучение должны были проходить в другом месте. Вместо того чтобы заниматься юридической карьерой, да Винчи стал учеником Андреа дель Верроккио, ювелира и живописца. Остальные, как говорится, история.

Дом в Тоскане, где родился Леонардо да Винчи. Фото: Roland Arhelger / wikimedia commons

Рабство в Европе эпохи Возрождения

Рабство являлось неотъемлемой частью социальной структуры Европы эпохи Возрождения и хорошо задокументировано в юридических документах. Значительная часть недавних исследований была сосредоточена на лучшем понимании того, что означало быть "порабощенным" и кем могли быть эти рабы.

Недавно найденный документ демонстрирует, насколько распространено было рабство в Европе эпохи Возрождения и как далеко оно достигало социальной шкалы. Пьеро да Винчи — который был достаточно богатым, но отнюдь не верхушкой общественного строя — владел невольницей (Катериной) и мог позволить себе освободить ее.

Пьеро следовал тогдашним социальным традициям, добавив в свое хозяйство рабыню-черкеску. Рабыни-черкески происходили из северо-западного Кавказа, а их женщины славились своей красотой.

Многие черкесы были мусульманами, и имя "Катерина" обычно присваивалось при обращении в христианство. Катерина — это отсылка к святой Катерине Александрийской, римской обращенной, ставшей мученицей, поэтому имя одновременно отсылало к этому акту обращение и к примеру преданного служения для подражания новообращенным.

Святая Катерина Олександрийская на полотне Караваджо (1598 год)

Освобождение рабов было социальным проявлением христианского милосердия и часто происходило, когда владелец составлял завещание или когда раб "доказывал" свою службу. Это могло быть связано с продолжительностью их службы или, вероятно, в случае Катерины рождением сына. Эти люди часто исчезали из учета после увольнения.

В случае Катерины Кэмп предполагает, что она получила небольшое приданое, чтобы сделать скромным брак. Непременно, может быть, что эмансипация Катерины произошла после рождения её отпрыска Леонардо, но архивы не дают нам больше ответов. Вероятно, не существует способа узнать, какова была судьба Катерины, и вымышленный рассказ Вечче является такой же хорошей реконструкцией, как и любой другой.

Документ Векко также затрагивает вопрос о том, что означает слово "рабство" в контексте ренессансной Европы. В самом общем смысле рабство означает принадлежность человека другому лицу, включая собственность на его тело и труд.

В Европе эпохи Возрождения такая пленница, как Катерина, считалась очень ценной. Для Пьеро да Винчи наличие рабыни в домашнем хозяйстве служило маркером статуса. Его владение рабыней-черкеской свидетельствовало о том, что он был экономически и профессионально успешен.

Кроме того, дальнейшее освобождение рабы позволило Пьеро продемонстрировать свое якобы христианское сострадание, освободив ее, и снова продемонстрировать свой экономический достаток, потеряв ее (бесплатную) рабочую силу.

Раб эпохи Возрождения был "самым несвободным" из слуг ренессансной семьи, но, в конце концов, каждый из слуг Пьеро да Винчи был закрепощен и несвободен тем или иным способом.

Невольники в Европе эпохи Возрождения не считались отдельной группой, а вписывались в более широкий социальный контекст крепостного права и подневольного состояния. Их отличала фиксированная рыночная стоимость, а также то, что по закону они могли быть проданы и перепроданы, если не были уволены, что привело к тому, что их стали рассматривать как предметы роскоши.

Леонардо да Винчи

Итак, изменяет ли документ Вечче наше понимание жизни и творчества да Винчи? Нисколько. Однако он проливает свет на то, насколько глубоко порабощение проникло в домохозяйства Европы эпохи Возрождения.

Габриэле Нехер, доцент кафедры истории искусства Ноттингемского университета