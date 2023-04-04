McDonald's на кілька днів закриває усі офіси у США: у чому причина

Компанія планує скорочення працівників

McDonald's закриє всі свої офіси в США на кілька днів. Оскільки компанія готується повідомити співробітників про масові звільнення. Не виключено, що компанія швидкого харчування повідомлятиме працівників про їхній статус роботи віртуально.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

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Повідомляється, що цього тижня McDonald's проінформує своїх співробітників про кадрові рішення, що є частиною масштабної реструктуризації компанії.

У McDonald's працює понад 150 тисяч співробітників на офісних посадах, близько 70% із них перебувають за межами США.

За підсумками 2022 року, глобальний продаж компанії зріс майже на 11%, а продаж у США зріс майже на 6%. Загальна маржа ресторанів мережі зросла на 5%.

Нагадаємо, з початку війни в Україні статус безробітних отримало 428 тисяч осіб. А з початку війни вже 237 тисяч осіб знайшли роботу через Центри зайнятості.