McDonald's на несколько дней закрывает все офисы в США: в чем причина
McDonald's закрывает все свои офисы в США на несколько дней. Поскольку компания готовится сообщить сотрудникам о массовых увольнениях. Не исключено, что компания быстрого питания будет сообщать работникам об их статусе работы виртуально.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Сообщается, что на этой неделе McDonald's проинформирует своих сотрудников о кадровых решениях, являющихся частью масштабной реструктуризации компании.
В McDonald's сейчас работают более 150 тысяч сотрудников на офисных должностях, около 70% из них находятся за пределами США.
По итогам 2022 года, глобальная продажа компании выросла почти на 11%, а продажи в США выросли почти на 6%. Общая маржа ресторанов сети выросла на 5%.
Напомним, с начала войны в Украине статус безработных получили 428 тысяч человек. А с начала войны уже 237 тысяч человек нашли работу через Центры занятости.