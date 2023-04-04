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McDonald's на несколько дней закрывает все офисы в США: в чем причина

4 апреля 2023 06:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Компания планирует сокращение работников
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

McDonald's закрывает все свои офисы в США на несколько дней. Поскольку компания готовится сообщить сотрудникам о массовых увольнениях. Не исключено, что компания быстрого питания будет сообщать работникам об их статусе работы виртуально.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

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Сообщается, что на этой неделе McDonald's проинформирует своих сотрудников о кадровых решениях, являющихся частью масштабной реструктуризации компании.

В McDonald's сейчас работают более 150 тысяч сотрудников на офисных должностях, около 70% из них находятся за пределами США.

По итогам 2022 года, глобальная продажа компании выросла почти на 11%, а продажи в США выросли почти на 6%. Общая маржа ресторанов сети выросла на 5%.

Напомним, с начала войны в Украине статус безработных получили 428 тысяч человек. А с начала войны уже 237 тысяч человек нашли работу через Центры занятости.

 

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