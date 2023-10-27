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Медведчук у Росії став власником елітного майна, — ЗМІ

27 жовтня 2023 16:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Медведчук у Росії став власником елітного майна, — ЗМІ
Віктор Медведчук. Фото: TACC
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Колишній український депутат Віктор Медведчук став власником нової яхти-винищувача. Стало відомо, що її вартість близько 10 млн доларів.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Нова яхта Медведчука

Зазначається, що колишній лідер ОПЗЖ Медведчук придбав швидкісна яхту Pershing 9X, яку виробник — італійська Ferretti Group — називає "винищувачем". На борту 28-метрового судна є чотири каюти з 8 спальними місцями. Загалом яхта може вмістити до 20 гостей.

Яхта Медведчука
Швидкісна яхта Pershing 9X. Фото: росЗМІ

Як випливає з митних даних, судно під назвою Amore Міо зовсім нове — його спустили на воду у 2023 році. Російську митницю яхта пройшла 26 липня. Вона підійшла до російських вод під прапором Палау, при цьому її відправником є компанія Lavel Fzco з ОAE.

Тимчасове ввезення судна

Отримувачем яхти в Росії вказано АТ "Ренесанс". Згідно з аудиторським висновком від 24 лютого 2021 року, бенефіціарним власником компанії була Оксана Марченко — дружина Медведчука.

Фірма оформила "тимчасове ввезення" яхти. Цю процедуру використовують, коли перебування товару на митній території є недоцільним на постійній основі. До того ж вона частково звільняє декларанта від сплати митних платежів.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозру поплічнику Віктора Медведчука, який працював на його телеканалах та був лідером забороненої проросійської партії "Союз лівих сил". Йдеться про колаборанта Максима Гольдарба.

Також ми раніше писали, що СБУ затримала депутата, який виявився кумом Медведчука. Разом зі своїми спільниками він займався рекетом на Закарпатті.

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