Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Медведчук в Росси стал владельцем элитного имущества, — СМИ arrow

Медведчук в Росси стал владельцем элитного имущества, — СМИ

27 октября 2023 16:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Медведчук в Росси стал владельцем элитного имущества, — СМИ
Виктор Медведчук. Фото: TACC
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Бывший украинский депутат Виктор Медведчук стал владельцем новой яхты-истребителя. Стало известно, что ее стоимость около 10 млн. долларов.

Об этом сообщают РосСМИ.

Читайте также:

Новая яхта Медведчука

Отмечается, что бывший лидер ОПЗЖ Медведчук приобрел скоростную яхту Pershing 9X, которую производитель — итальянская Ferretti Group — называет "истребителем". На борту 28-метрового судна есть четыре каюты с 8 спальными местами. В общей сложности яхта может вместить до 20 гостей.

Яхта Медведчука
Скоростная яхта Pershing 9X. Фото: росСМИ

Как следует из таможенных данных, судно под названием Amore Мио совершенно новое — его спустили на воду в 2023 году. Российскую таможню яхта прошла 26 июля. Она подошла к российским водам под флагом Палау, при этом ее отправителем является компания Lavel Fzco с OAE.

Временный ввоз судна

Получателем яхты в России указано АО "Ренессанс". Согласно аудиторскому заключению от 24 февраля 2021 года, бенефициарным владельцем компании была Оксана Марченко — жена Медведчука.

Фирма оформила "временный ввоз" яхты. Эту процедуру используют, когда пребывание товара на таможенной территории нецелесообразно на постоянной основе. К тому же она частично освобождает декларанта от уплаты таможенных платежей.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила подозрение приспешнику Виктору Медведчуку, который работал на его телеканалах и был лидером запрещенной пророссийской партии "Союз левых сил". Речь идет о коллаборанте Максиме Гольдарбе.

Также мы ранее писали, что СБУ задержала депутата, оказавшегося кумом Медведчука. Вместе со своими сообщниками он занимался рэкетом в Закарпатье.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме