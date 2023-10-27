Медведчук в Росси стал владельцем элитного имущества, — СМИ

Виктор Медведчук. Фото: TACC

Бывший украинский депутат Виктор Медведчук стал владельцем новой яхты-истребителя. Стало известно, что ее стоимость около 10 млн. долларов.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Отмечается, что бывший лидер ОПЗЖ Медведчук приобрел скоростную яхту Pershing 9X, которую производитель — итальянская Ferretti Group — называет "истребителем". На борту 28-метрового судна есть четыре каюты с 8 спальными местами. В общей сложности яхта может вместить до 20 гостей.

Скоростная яхта Pershing 9X. Фото: росСМИ

Как следует из таможенных данных, судно под названием Amore Мио совершенно новое — его спустили на воду в 2023 году. Российскую таможню яхта прошла 26 июля. Она подошла к российским водам под флагом Палау, при этом ее отправителем является компания Lavel Fzco с OAE.

Временный ввоз судна

Получателем яхты в России указано АО "Ренессанс". Согласно аудиторскому заключению от 24 февраля 2021 года, бенефициарным владельцем компании была Оксана Марченко — жена Медведчука.

Фирма оформила "временный ввоз" яхты. Эту процедуру используют, когда пребывание товара на таможенной территории нецелесообразно на постоянной основе. К тому же она частично освобождает декларанта от уплаты таможенных платежей.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила подозрение приспешнику Виктору Медведчуку, который работал на его телеканалах и был лидером запрещенной пророссийской партии "Союз левых сил". Речь идет о коллаборанте Максиме Гольдарбе.

Также мы ранее писали, что СБУ задержала депутата, оказавшегося кумом Медведчука. Вместе со своими сообщниками он занимался рэкетом в Закарпатье.