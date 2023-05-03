Медведєв істерично закликав до знищення Зеленського та його оточення
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв закликав до "фізичного знищення" Володимира Зеленського через атаку невідомих безпілотників на Кремль.
Про це Дмитро Медведєв написав у своєму Telegram.
Істерична реакція Медвєдєва
Дмитро Медведєв істерично відреагував на те, що два безпілотники безперешкодно дісталися Кремля — найбільш захищеного об’єкта на Росії.
За словами Медведєва, після "сьогоднішнього теракту", під яким, ймовірно, мається на увазі атака безпілотників на Кремль, у Росії не залишилося інших варіантів, крім "фізичного усунення Зеленського і його кліки".
"Він не потрібний навіть для підписання акта беззастережної капітуляції. Гітлер, як відомо, його також не підписував. Завжди знайдеться якийсь змінник типу зіц-президента адмірала Деніца", — написав він.
Нагадаємо, пресслужба Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.
Згодом Міністерство закордонних справ РФ пригрозило Україні за нічну атаку дронами, а в мережі з'явились кадри "прильоту" БпЛА по Кремлю.
Додамо, Президент України Володимир Зеленський виступив із коментарем щодо нічної "атаки" Кремля. За його словами, Україна лише захищає свої території.