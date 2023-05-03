Медведєв істерично закликав до знищення Зеленського та його оточення

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв закликав до "фізичного знищення" Володимира Зеленського через атаку невідомих безпілотників на Кремль.

Про це Дмитро Медведєв написав у своєму Telegram.

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Дмитро Медведєв істерично відреагував на те, що два безпілотники безперешкодно дісталися Кремля — найбільш захищеного об’єкта на Росії.

За словами Медведєва, після "сьогоднішнього теракту", під яким, ймовірно, мається на увазі атака безпілотників на Кремль, у Росії не залишилося інших варіантів, крім "фізичного усунення Зеленського і його кліки".

"Він не потрібний навіть для підписання акта беззастережної капітуляції. Гітлер, як відомо, його також не підписував. Завжди знайдеться якийсь змінник типу зіц-президента адмірала Деніца", — написав він.

Допис Дмитра Медведєва у Telegram. Фото: скріншот

Нагадаємо, пресслужба Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.

Згодом Міністерство закордонних справ РФ пригрозило Україні за нічну атаку дронами, а в мережі з'явились кадри "прильоту" БпЛА по Кремлю.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський виступив із коментарем щодо нічної "атаки" Кремля. За його словами, Україна лише захищає свої території.