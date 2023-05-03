Медведев истерически призвал к уничтожению Зеленского и его окружению
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал к "физическому уничтожению" Владимира Зеленского из-за атаки неизвестных беспилотников на Кремль.
Об этом Дмитрий Медведев написал в своем Telegram.
Истерическая реакция Медведева
Дмитрий Медведев истерически отреагировал на то, что два беспилотника беспрепятственно добрались до Кремля — наиболее защищенного объекта в России.
По словам Медведева, после "сегодняшнего теракта", под которым, вероятно, подразумевается атака беспилотников на Кремль, у России не осталось других вариантов, кроме "физического устранения Зеленского и его клики".
"Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдется некий сменщик типа зиц-президента адмирала Деница", — написал он.
Напомним, пресс-служба Владимира Путина сообщила, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю. При этом российские военные и спецслужбы якобы сумели подбить два украинских беспилотника.
Впоследствии Министерство иностранных дел РФ пригрозило Украине за ночную атаку дронами, а в сети появились кадры "прилета" БпЛА по Кремлю.
Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский выступил с комментарием по поводу ночной "атаки" Кремля. По его словам, Украина только защищает свои территории.