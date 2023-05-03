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Медведев истерически призвал к уничтожению Зеленского и его окружению

3 мая 2023 20:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Медведев истерически призвал к уничтожению Зеленского и его окружению
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал к "физическому уничтожению" Владимира Зеленского из-за атаки неизвестных беспилотников на Кремль.

Об этом Дмитрий Медведев написал в своем Telegram.

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Дмитрий Медведев истерически отреагировал на то, что два беспилотника беспрепятственно добрались до Кремля — наиболее защищенного объекта в России.

По словам Медведева, после "сегодняшнего теракта", под которым, вероятно, подразумевается атака беспилотников на Кремль, у России не осталось других вариантов, кроме "физического устранения Зеленского и его клики".

"Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдется некий сменщик типа зиц-президента адмирала Деница", — написал он.

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Сообщение Дмитрия Медведева в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, пресс-служба Владимира Путина сообщила, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю. При этом российские военные и спецслужбы якобы сумели подбить два украинских беспилотника.

Впоследствии Министерство иностранных дел РФ пригрозило Украине за ночную атаку дронами, а в сети появились кадры "прилета" БпЛА по Кремлю.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский выступил с комментарием по поводу ночной "атаки" Кремля. По его словам, Украина только защищает свои территории.

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