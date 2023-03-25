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Медведєв образився і закликав завантажувати піратські фільми та музику

25 березня 2023 16:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Дмитро Медведєв
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Відомий своїми скандальними заявами заступник путіна в Радбезі рф Дмитро Медведєв вважає за правильне завантажувати і розповсюджувати інтернетом піратські копії творів, які стали недоступними в росії за рішенням західних правовласників. 

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ. 

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Медведєв знову повівся як ображена дитина, закликав просто "шкодити" всім, хто його образив. Цього разу мова зайшла за західні компанії. Він хоче, аби росіяни якомога більше "піратили" фільмів та музики. Таким чином він хоче помститися "усіляким "Нетфліксам".

"Якщо вони пішли від нас, всякі "Нетфлікси" та інші, значить, будемо це все завантажувати, будемо користуватися безкоштовно. А я б все це мережею розкидав, для того, щоб завдати їм максимальної шкоди. Максимальна шкода, щоб вони збанкрутували!" — наголосив Медведєв.

З цього приводу в мережі вже з'явились меми та насмішки з ображеного пірата Медведєва.

Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв

Нагадаємо, нещодавно Медведєв відзначився черговою псевдоісторичною заявою про Україну. Попередник володимира путіна на посаді президента росії заявив, що українці — це частина російського народу. А кордон між двома державами Дмитро Медведєв назвав вигаданим.

Окрім того, Дмитро Медведєв заявив, що росія може завдати ракетного удару по будівлі Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Так він відреагував на рішення про ордер на арешт володимира путіна.

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