Медведев обиделся и призвал скачивать пиратские фильмы и музыку
Известный своими скандальными заявлениями заместитель путина в Совбезе россии Дмитрий Медведев считает правильным загружать и распространять интернетом пиратские копии произведений, которые стали недоступными в россии по решению западных правообладателей.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
-
В правительстве поделились планами по реформе приватизации и управления госпредприятиями
-
В Одессе на 40% выросло количество случаев COVID-19: как поддержать иммунную систему
-
Эрдоган провел переговоры с путиным: ключевые вопросы
-
Виталий Кличко трогательно поздравил младшего брата с днем рождения
-
Украинцы могут оформить денежную и гуманитарную помощь от ACTED
-
Одесские каратистки Терлюга и Серегина покорили чемпионат Европы
-
Почему Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС: Сийярто выступил с заявлением
-
День СБУ: как власть поздравила силовиков с профессиональным праздником
-
Новый фильм с Киана Ривзом появился в кинопрокате россии: сколько заработал кровавых рублей
-
Уже 30 лет бок о бок: история любви Элтона Джона с его мужем, который спас певца
Медведев призвал россиян воровать в интернете
Медведев снова повел себя как обиженный ребенок, призвал просто "вредить" всем, кто его обидел. В этот раз речь зашла за западные компании. Он хочет, чтобы россияне как можно больше "пиратили" фильмы и музыку. Таким образом он хочет отомстить "всяческим "Нетфликсам".
"Если они ушли от нас, всякие "Нетфликсы" и другие, значит, будем это все загружать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это сетью разбрасывал, для того, чтобы нанести им максимальный вред. Максимальный вред, чтобы они обанкротились!" – подчеркнул Медведев.
По этому поводу в сети уже появились мемы и насмешки с обиженным пиратом Медведевым.
Напомним, недавно Медведев отметился очередным псевдоисторическим заявлением об Украине. Предшественник владимира путина в должности президента россии заявил, что украинцы — это часть русского народа. А границу между двумя государствами Дмитрий Медведев назвал вымышленной.
Кроме того, Дмитрий Медведев заявил, что россия может нанести ракетный удар по зданию Международного уголовного суда в Гааге. Так он отреагировал на решение об ордере на арест владимира путина.