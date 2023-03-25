Медведев обиделся и призвал скачивать пиратские фильмы и музыку

Дмитрий Медведев

Известный своими скандальными заявлениями заместитель путина в Совбезе россии Дмитрий Медведев считает правильным загружать и распространять интернетом пиратские копии произведений, которые стали недоступными в россии по решению западных правообладателей.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Медведев призвал россиян воровать в интернете

Медведев снова повел себя как обиженный ребенок, призвал просто "вредить" всем, кто его обидел. В этот раз речь зашла за западные компании. Он хочет, чтобы россияне как можно больше "пиратили" фильмы и музыку. Таким образом он хочет отомстить "всяческим "Нетфликсам".

"Если они ушли от нас, всякие "Нетфликсы" и другие, значит, будем это все загружать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это сетью разбрасывал, для того, чтобы нанести им максимальный вред. Максимальный вред, чтобы они обанкротились!" – подчеркнул Медведев.

По этому поводу в сети уже появились мемы и насмешки с обиженным пиратом Медведевым.

Напомним, недавно Медведев отметился очередным псевдоисторическим заявлением об Украине. Предшественник владимира путина в должности президента россии заявил, что украинцы — это часть русского народа. А границу между двумя государствами Дмитрий Медведев назвал вымышленной.

Кроме того, Дмитрий Медведев заявил, что россия может нанести ракетный удар по зданию Международного уголовного суда в Гааге. Так он отреагировал на решение об ордере на арест владимира путина.