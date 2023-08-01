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Мексика хоче бачити РФ на переговорах у Саудівській Аравії щодо України

1 серпня 2023 03:45
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Лариса Голуб
Редактор
Мексика хоче бачити РФ на переговорах у Саудівській Аравії щодо України
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор хоче бачити на саміті у Саудівській Аравії представників як України, так і Росії. Таку умову поставив мексиканський президент. Інакше — країна не братиме участі у саміті.

Про це пише агенція Reuters.

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Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що потрібно припинити "нераціональну" війну в Україні.

"Якщо і Україна, і Росія погодяться шукати рішення для досягнення миру, ми візьмемо участь. Ми не хочемо, щоб російсько-українська війна тривала, це дуже ірраціонально", — заявив Обрадор.

Зауважимо, у переговорах 5-6 серпня у Саудівській Аравії братимуть участь представники 30 країн. РФ не запросили.

Відповідь Мексиці від Офісу Президента України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак пояснив, чому РФ не чекають у Саудівській Аравії.

На заклик президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора залучити Росію до переговорів Єрмак написав Telegram:

 "Ми будемо раді бачити представників усіх країн, що поважають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на будь-яких зустрічах, присвячених імплементації Формули миру Президента Володимира Зеленського".

Допис Андрія Єрмака у Telegram. Фото: скриншот

При цьому Єрмак додав, що "це форум відповідальних держав, які шанують міжнародне право й статут ООН. Тому Росії там не буде".

Нагадаємо, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван візьме участь у переговорах щодо української Формули миру. Зустріч відбудеться у Саудівській Аравії

За словами представників Білого Дому, мета України на цих переговорах полягає у тому, щоб визначити принципи, за якими закінчиться війна. Після цього — організувати відповідний мирний саміт, на якому світові лідери підтримають ці принципи.

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