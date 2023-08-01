Мексика хочет видеть РФ на переговорах в Саудовской Аравии по Украине

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Фото: REUTERS

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор хочет видеть на саммите в Саудовской Аравии представителей как Украины, так и России. Такое условие поставил мексиканский президент. Иначе — страна не будет участвовать в саммите.

Об этом пишет агентство Reuters.

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что следует прекратить "нерациональную" войну в Украине.

"Если и Украина, и Россия согласятся искать решения для достижения мира, мы примем участие. Мы не хотим, чтобы российско-украинская война продолжалась, это очень иррационально", — заявил Обрадор.

Заметим, в переговорах 5-6 августа в Саудовской Аравии примут участие представители 30 стран. РФ не пригласили.

Ответ Мексике от Офиса Президента Украины

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак объяснил, почему РФ не ждут в Саудовской Аравии.

На призыв президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора привлечь Россию к переговорам Ермак написал Telegram:

"Мы будем рады видеть представителей всех стран, уважающих независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, на любых встречах, посвященных имплементации Формулы мира Президента Владимира Зеленского".

Сообщение Андрея Ермака в Telegram. Фото: скриншот

При этом Ермак добавил, что "это форум ответственных государств, уважающих международное право и устав ООН. Поэтому России там не будет".

Напомним, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан примет участие в переговорах по украинской Формуле мира. Встреча состоится в Саудовской Аравии.

По словам представителей Белого Дома, цель Украины на этих переговорах состоит в том, чтобы определить принципы, по которым закончится война. После этого организовать соответствующий мирный саммит, на котором мировые лидеры поддержат эти принципы.