Меркель порадила "не звужувати кругозір" у питанні переговорів з РФ

Ексканцлер Німеччини Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Michele Tantussi

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель дала пораду щодо мирного урегулювання війни в Україні. Вона порадила "не звужувати свої думки занадто сильно", коли йдеться про пошуки рішення щодо припинення російської війни в Україні.

Про це Ангела Меркель заявила під час свого виступу на заході Лейпцизького книжкового ярмарку.

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Позиція ексканцлера Німеччини

Меркель закликала до відкритих дебатів з метою припинення агресивної війни Росії проти України.

"Для мене важливо, і я завжди намагалася, щоб ми не надто звужували свій кругозір. Коли хтось, як Вольфганг Ішингер, колишній голова Мюнхенської безпекової конференції, каже, що потрібно думати про те, що в якийсь момент доведеться вести перемовини, то не потрібно одразу шипіти на нього", — сказала вона.

Політикиня також захищала свою політику щодо Росії та рішення в галузі енергетичної політики, які зробили Німеччину сильно залежною від російського газу.

"Я б вважала за краще, щоб газ імпортувався з Великої Британії та Норвегії, як ми це робили раніше, і з Нідерландів. Але вони більше не були доступні. Для нас питання стояло так: дорожчий СПГ — на третину дорожче — або дешевший російський газ", — сказала вона.

Меркель не відповіла на запитання про те, чому, озираючись назад, їй неприємно визнавати помилки.

"Чесно кажучи, я не знаю, чи буде це мати заспокійливий ефект, якщо я зараз просто скажу щось, про що я не думала, тільки для того, щоб зараз визнати помилку", — сказала Меркель.

Зазначимо, нещодавно Меркель отримала Федеральний хрест Ордену "За заслуги" — найвищу державну нагороду ФРН, якою до неї нагороджувалися лише два колишні очільники урядів.

Меркель стала першою жінкою на посаді федерального канцлера Німеччини, яку обіймала з 2005 по 2021 рік. За перебування на посаді вона вважалась однією з найбільш впливових політикинь Європи та світу.

Однак після повномасштабного вторгнення в Україну Меркель почали різко критикувати за умиротворення Росії, все більшу залежність від російського газу та відмову визнати свої помилки на посаді.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у 2008 році завадила членству України та Грузії в Північноатлантичному Альянсі, після чого Росія здійснила агресію проти цих країн. Позиція впливової німецької політикині зіграла свою роль і у постачанні зброї Україні, яка зараз протистоїть російській агресії.