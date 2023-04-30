Меркель посоветовала "не сужать кругозор" в вопросе переговоров с РФ

Эксканцлер Германии Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Michele Tantussi

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель дала совет о мирном урегулировании войны в Украине. Она посоветовала "не сужать свои мысли слишком сильно", когда речь идет о поисках решения о прекращении российской войны в Украине.

Об этом Ангела Меркель заявила во время своего выступления на мероприятии Лейпцигской книжной ярмарки.

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Позиция экс-канцлера Германии

Меркель призвала к открытым прениям с целью прекращения агрессивной войны России против Украины.

"Для меня важно, и я всегда старалась, чтобы мы не слишком сужали свой кругозор. Если кто-то, как Вольфганг Ишингер, бывший глава Мюнхенской конференции безопасности, говорит, что нужно думать о том, что в какой-то момент придется вести переговоры, то не нужно сразу шипеть на него", — сказала она.

Политик также защищала свою политику в отношении России и решения в области энергетической политики, которые сделали Германию сильно зависимой от российского газа.

"Я бы предпочла, чтобы газ импортировался из Великобритании и Норвегии, как мы это делали раньше, и из Нидерландов. Но они больше не были доступны. Для нас вопрос стоял так: более дорогой СПГ – на треть дороже – или более дешевый российский газ", – сказала она.

Меркель не ответила на вопрос, почему, оглядываясь назад, ей неприятно признавать ошибки.

"Честно говоря, я не знаю, будет ли это иметь успокаивающий эффект, если я сейчас просто скажу что-то, о чем я не думала, только для того чтобы сейчас признать ошибку", — сказала Меркель.

Отметим, недавно Меркель получила Федеральный крест Ордена "За заслуги" — высшую государственную награду ФРГ, которой до нее награждались только два бывших главы правительств.

Меркель стала первой женщиной в должности федерального канцлера Германии, занимавшей должность с 2005 по 2021 год. Во время пребывания в должности она считалась одной из наиболее влиятельных политиков Европы и мира.

Однако после полномасштабного вторжения в Украину Меркель резко критиковали за умиротворение России, все большую зависимость от российского газа и отказ признать свои ошибки в должности.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель в 2008 году помешала членству Украины и Грузии в Североатлантическом Альянсе, после чего Россия совершила агрессию против этих стран. Позиция влиятельного немецкого политика сыграла свою роль и в снабжении оружием Украине, которая сейчас противостоит российской агрессии.